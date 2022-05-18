記憶力｜大腦藏毒素易健忘 中醫推5茶飲助健腦益智兼補氣

最近發現常常忘東忘西？有中醫師指出，要增強記憶力，必須先增強腦力，而深海魚油、三文魚等富含Omega3，有效幫助增強腦力。除此之外，中藥材裡更有許多增強記憶力的藥方，把部份藥材煲成茶飲更可以輕鬆健腦、提升記憶力。



註冊中醫師盧光華指，有不少常用中藥材可有效增強記憶力，包括：遠志、酸棗仁、柏子仁、菖蒲、龍骨、茯苓等。而提高記憶力的食物有枸杞子、松子、胡桃、百合根、龍眼肉、大棗、胡麻、蓮子、玫瑰花、豬心、羊心等。但取決於每個人的體質不同，所使用的藥方也不同，有時更必須透過把脈，才能洞悉個別原因。

另外，部份特定中藥材製成茶飲，無論大、小朋友也可以補氣活血，從而幫助提升記憶力。盧醫師則推薦以下數款茶飲。

▼提升記憶力5大茶飲（按圖👇👇👇）

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聰明茶



功效：銀杏葉可增加腦部循環，而益智仁可增加智慧、有效解決頻尿狀況；人參含有人參皂苷，可補氣，其中人參二醇和人參三醇，是健腦益智效果最佳的物質

材料：銀杏葉2錢、益智仁2錢、遠志1錢、人參1錢、冰糖適量 、水1000毫升

做法：建議烹煮時可先用乾淨白布包覆藥材，減低藥渣混合茶飲中而產生的苦味；加入1000毫升水，以大火煮開後，轉成小火，悶煮約10至30分鐘，將藥材充分混合；建議可加入冰糖調味，隨後即可飲用。藥材可回沖1次

桂圓茶



功效：龍眼肉本身帶有甜味，主要作用為鎮靜、健胃及滋養，藉由其鎮靜作用，可有效舒緩情緒、心神，助於提升記憶力。黃耆可補氣，也可增加免疫力；西洋參其性涼，不似人參燥熱，同時適合幼兒飲用

材料：龍眼肉3錢、西洋參3錢、紅棗6個、黃耆3錢、枸杞子3錢，水1000毫升

做法：所有藥材加入1000毫升水，以大火煮開後，轉成小火，悶煮約10至30分鐘，將藥材充分混合。平時可以此茶飲代水飲用

洋甘菊鼠尾草茶



功效：香蜂草及鼠尾草萃取物的功效類似乙膽鹼酯酶抑制劑，作用在紋狀體（肢體協調性、睡眠）及海馬迴（情緒），有助記憶力、情緒穩定及認知能力

材料：迷迭香 1 份、鼠尾草 1 份、洋甘菊 1/2 份、香蜂草 1/2 份

做法：按比例混合成半磅用量，每次取 2-3 小匙與 250ml 熱開水沖泡，浸 15 分鐘後再飲用。如果是新鮮香草，必須取 1/4 杯新鮮香草混沖成 1 杯熱開水。

芝麻核桃飲



功效：黑芝麻粉補肝腎、滋陰益精血，核桃補腎健腦

材料：黑芝麻粉20克、核桃3至5顆、500毫升滾水

做法：將材料加500毫升滾水沖泡、調勻即可，每天1杯，可天天喝。

蓮心甘草茶



功效：蓮子心清心降火、通心腎氣，甘草益氣清熱，提升集中力

材料：蓮子心5個、甘草5片

做法：所有材料加300毫升滾水燜泡5分鐘，1周3至4次，症狀減緩停用

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