腰痛腳痺以為椎間盤突出？你可能患上梨狀肌症候群做一動作紓緩

50歲的王太太，平常有跳有氧運動的習慣，某天看著YOUTUBE的教學影片，首次嘗試抬腿動作，沒想到，隔天竟覺得腰疼、腳麻。她試著用痠痛藥膏、藥水處理，經過 3周症狀卻沒緩解，反而日趨嚴重，甚至無法開車。



王太太擔心是椎間盤突出才導致腳麻，只好求助診台灣中國醫藥大學新竹附設醫院復健科主治醫師何宇淳，經過理學檢查後，診斷為「梨狀肌症候群」。除服藥外，也使用「超聲波導引注射」，同時會診中醫電針針灸，疼痛終於獲得緩解。

什麼是「梨狀肌症候群」？（按圖👇👇👇）

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台灣復健科醫師何宇淳指出，「梨狀肌症候群」在復健科是非常常見的問題。梨狀肌是臀部深處的肌肉，因下方有坐骨神經通過，所以當發炎腫脹時，除了會感到臀部痠痛外，也常會出現腿麻、腳麻等神經受到壓迫的症狀。

「梨狀肌症候群」的診斷上必須與腰薦椎神經根壓迫，以及椎間盤突出做鑑別診斷。他提醒，尤其是，當傳統物理儀器治療無效時，一定要檢查梨狀肌是否有異狀。

該症好發在長期久站、久坐、蹲坐、習慣性翹腳等，或不愛活動的老年人身上，以及運動量突然增加的運動員、曾經有薦髂關節或髖關節受傷者、需時常搬運重物的工人等也可能發生。

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超聲波導引注射治療有效率

治療上，何宇淳說，症狀輕微者會建議以口服藥物或物理治療來處理。但物理治療儀器的穿透性有限，若遇上體型較肥胖、肌肉厚實者，就該考慮「超聲波導引注射」治療，而有治療時間上的考量，也可採用此方式。

「超聲波導引注射」是先以超聲波精準找出梨狀肌和其周邊組織，再注射藥物來治療緊繃、腫脹的肌肉，達到舒緩之效。搭配中醫電針針灸，更能加速痠痛感消除。

中醫科主任徐新政表示，梨狀肌的解剖部位，相對於經絡循行會與足太陽膀胱經、足少陽膽經相關，可選擇局部穴位治療應用，如秩邊穴、環跳穴等，可用針灸至痠脹感即可，使用電針處置則能加強作用強度。

居家預防小秘訣（按圖👇👇👇）

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台灣醫師何宇淳建議，也可透過居家簡單拉筋動作紓緩。坐在靠背椅子上，疼痛的腿跨上另一隻腳，像翹二郎腿一樣，用膝蓋對著肩膀的直線去施力和伸展動作，可以感覺屁股拉扯緊繃的感覺，維持10～15秒再放鬆，反覆7次。

建議上班族養成時常走動的習慣，並保持正確坐姿，不僅可以預防梨狀肌症候群，也能增加血液循環，提升工作效率；若平時過於忙碌、沒時間運動，也別到假日就想補回運動量，這樣更容易使臀肌及梨狀肌拉傷，甚至造成關節炎。

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