椎間盤突出｜長期腰痛腿部發麻無力！2個簡單動作教你保養椎間盤

身為一名搬家工人，35歲的陳先生經常得搬動、肩扛各種傢俱及雜物，導致其腰痛愈加嚴重，得貼痠痛藥布才能入睡，直到某次工作時因搬運不慎而摔倒，難忍劇烈疼痛的他終於去醫院求診，才知道自己已有「椎間盤突出」（Herniated Disc）的現象。

撰文：吳承諦 資料查核：Hello醫師



其實不僅是體力勞動者，久坐辦公椅的上班族也可能遭遇椎間盤突出的問題，究竟該如何預防椎間盤突出，免於腰痛纏身？《Hello醫師》將由椎間盤的構造帶你逐步了解椎間盤突出的症狀與成因，以利於日常生活中加以避免。

▼ 自我檢測椎間盤突出（按圖👇👇👇）

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椎間盤是脊椎間的軟骨

椎間盤與人體中樞神經息息相關。中樞神經包含脊髓、腦部。脊髓從腦部延伸，並由一節節的脊椎骨包在外頭保護著，而每一節脊椎骨之間空隙的緩衝軟骨，就是椎間盤。

當椎間盤受外力影響，導致變形、突出、破裂時，就會引發椎間盤突出，一般而言，椎間盤突出大部分發生在第4、5腰椎，或是第5腰椎、第1薦椎間。由於椎間盤與中樞神經以及脊椎骨相依，若是移位，就會導致神經受壓迫，出現四肢酸麻、疼痛等症狀。

▼腰椎間盤突出臨床症狀：（按圖👇👇👇）

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椎間盤突出症狀有哪些？

椎間盤突出病患除經常有下背疼痛的典型症狀外，患者還可能出現以下症狀：

- 下背疼痛

- 向健側傾斜（健側就是健康、未患病的一側）

- 坐骨神經痛

- 站立時骨盆傾斜

- 膝反射減弱

- 打噴嚏、咳嗽或彎腰可能加劇症狀，躺下則可紓緩

- 小腿、大腿後側有抽搐性疼痛

- 腿部發麻、無力



▼椎間盤突出坐姿（按圖了解👇👇👇）

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何時該就醫？

若你符合以上任一疑似椎間盤突出症狀，或是有長期腰痛或經常性閃到腰等問題，皆因儘早就醫接受檢查，以免症狀不斷惡化。

醫生會依照嚴重程度，建議病人休息，或透過牽引手術、口服藥物、復健進行改善，若是情況太過嚴重，醫師評估過後，可能會於評估後進行手術。

椎間盤突出的原因：久坐、搬重物

椎間盤突出的成因非常多種，在流行病學研究顯示是一種多因性疾病，好發於需要久坐的上半族，以及建築工人、環保清潔工、搬運工、送貨員、護理人員等需經常搬重物、彎腰的工作型態。而長期處於全身垂直震動工作環境的職業，包括：大卡車、貨櫃車、火車司機等重型機具的駕駛，也屬於椎間盤突出的高風險群。

儘管工作性質是椎間盤突出的主要原因，基因、年齡、局部缺血、抽菸等因素，也被視為可能影響椎間盤突出的風險。

▼同場加映：腰椎間盤突出改善穴位，委中穴和陽陵泉穴:（按圖👇👇👇）

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2關鍵預防椎間盤突出

平時若想預防椎間盤突出，則須盡量避免以腰椎受力，如：維持挺胸站姿、減輕體重，勿使椅子懸空等。以下針對久坐族與勞動者分別提供保護椎間盤的2點小秘訣：

- 坐姿正確、不久坐：若因工作性質不得不久坐，仍因盡量每1小時起來走動、減輕腰部壓力。當坐在椅子上時，應保持雙腳踩地、雙手成90度垂直於桌面、挺直上身不駝背的姿勢，切勿因疲憊而斜倚在椅背或扶手，以免加劇椎間盤突出及脊椎側彎的風險。

- 練習以安全的姿勢搬動重物與彎腰：例如搬重物或撿拾物品時，以蹲下代替彎腰進行動作，若不得不彎腰時，則應保持脊椎中立、避免彎曲。以上姿勢可透過深蹲、硬舉等訓練，一方面學習動作模式，同時也可加強核心穩定度與下背部、腰部肌肉，減輕受傷與椎間盤突出風險。

2個簡單動作教你保養椎間盤

平時可利用10~15分鐘的空閒時間，進行以下伸展運動，有助放鬆腰部壓力，紓緩肌肉。然而若伸展時感受明顯疼痛，則應立刻暫停動作。

- 背部伸展運動：先是俯臥，然後用手掌撐起上半身，下腹部緊貼地面，維持30秒休息。

- 小腿後筋伸展運動：雙腳一前一後站立，雙手貼牆，前膝彎曲，後膝伸直或稍彎曲，像是弓箭步的姿勢，維持10~30秒。

▼4招頸椎紓緩法（按圖了解👇👇👇）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：長期腰痛、閃到腰恐為椎間盤突出症狀！掌握2關鍵預防椎間盤突出】

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