女性健康｜年輕女性亦可能卵巢早衰！擔心不孕需留心7大症狀

在壓力遽增的生活掙扎中，使健康與疾病往往只剩一線之隔，青春並非無敵，年輕不一定有本錢。



「不孕症」不再是年紀大女性的專利，20幾歲的女性也有機會因「卵巢早衰」而需為了未來的生育規劃提早凍卵。

什麼是卵巢早衰？卵巢早衰症狀（按圖👇👇👇）

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卵巢早衰，或稱為原發性卵巢功能低下（Primary Ovarian Insufficiency, POI），意指40歲以前便發生卵巢功能的衰退，同樣意謂著生育功能減退，隨著荷爾蒙濃度下降，也會導致骨質加速流失，或表現陰道乾燥、月經量減少、月經遲延或閉經、失眠、潮熱盜汗等症狀，如果還背負著傳宗接代的重任，往往備感壓力，身心承受相當大的衝擊。

因為女性一般在45-55歲才停經，如果40歲以前便出現疑似更年期症狀，醫師通常會再依據血中荷爾蒙濃度（E2, FSH）來確立診斷。當月經沒來超過4個月，已排除懷孕可能，且血中FSH濃度相隔1個月皆>25 IU/L，即很明確地符合卵巢早衰的定義。

「卵巢早衰」讓更年期提早報到

當卵巢功能開始衰退時，最明顯的徵狀就是月經開始不規則，通常會發現每次月經來潮日期間隔愈來愈長，又或是有些人會一個月來好幾次的月經，不過每一次的血量都不多。再來，也會出現不定時的情緒暴躁、失眠，抑或是因荷爾蒙改變所造成的熱潮紅等情形。

若以上症狀在40歲以前出現的話，就要懷疑是「卵巢早衰」了！就算是年紀不超過30歲女性，如果符合以上條件的話，都建議到婦產科做檢查，利用AMH、FSH評估卵子庫存。

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什麼原因會造成卵巢早衰？

卵巢早衰在多數情況下找不到明確病因，然而有些情況會與卵巢早衰有關，例如先天基因因素、先前的卵巢手術、化療、放療、腮腺炎、卵巢早衰的家族史、自體免疫疾病、長期接觸環境荷爾蒙。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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