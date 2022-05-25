糖尿病｜不妥善控制血糖可致肝膿瘍！初期症狀不明顯中年男性高危

台灣1名67歲的男子，因雙腳疼痛到醫院急診就醫，理學檢查後發現左腳踝微腫，由於白血球與發炎指數雙雙上升，初步臆斷下肢蜂窩性組織炎，安排住院，並以靜脈抗生素治療。檢查發現病人血糖過高，醣化血色素11.6%，診斷為第2型糖尿病。



肝膿瘍是發生在肝臟的感染症 初期症狀並不明顯

然而經過抗生素治療，男子仍然高燒不退，安排腹部超聲波檢查後才發現肝臟有2顆肝膿瘍，經過超聲波導引抽吸肝膿瘍後，左腳發展成壞死性筋膜炎，緊急安排開刀清創後，男子的整體症狀才逐漸改善。

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台灣台北市立聯合醫院忠孝院區感染科主治醫師黃馨慧指出，肝膿瘍是發生在肝臟的感染症，會造成肝臟局部組織壞死，形成膿包。病人一開始症狀並不明顯，經過一段時間後身體才會出現發炎反應，像是發燒寒顫、右上腹痛、倦怠等症狀。

好發族群為50歲以上男性 糖尿病患者要格外小心

通常，肝膿瘍的男性病患比較多一些，且好發年齡為50歲以上。根據台灣本土統計資料統計，肝膿瘍死亡率約8.2%，跟台灣早期死亡率高達5成相比，已大幅降低。統計發現肝膿瘍的致病菌多為克雷伯氏菌（Klebsiella），通常好發在糖尿病病人身上。

黃馨慧表示，肝膿瘍的主要治療方式是透過抗生素與膿瘍引流，療程長短則會因膿瘍的大小、數量以及治療反應等而有所差異。多數病人透過抗生素、引流兩種方式，即可達到治療效果。

只有極少數病人需要真正動手術，而肝膿瘍最致命的情況，就是細菌跑到血液中，會造成菌血症，嚴重甚至導致敗血性休克。若是雷伯氏菌，則有可能隨血液跑到眼睛造成眼內炎、跑到骨頭造成骨髓炎、跑到肌肉變成肌肉膿瘍等等。

所幸多數肝膿瘍的病人在治癒後，不會反覆發作。不過醫師也提醒，糖尿病是肝膿瘍的危險因子，因此糖尿病人務必妥善控制血糖，以減少感染的風險。

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