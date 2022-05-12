糖尿病｜慢性傷口難癒合 腳部最高危 患者4大處理重點要知

糖尿病除了要注意飲食，部份患者更要留意難以癒合的傷口。有專家指這些屬於慢性傷口，本應要癒合卻變成難以停止的潰瘍，對患者造成很大困擾，而照顧者又可以如何處理傷口？當中又要注意甚麼事情？



慢性傷口是指大概6星期甚至3個月，該癒合卻沒有癒合的傷口。國立台灣大學醫學院附設醫院整形外科鄭乃禎醫師指出，這類傷口的發炎反應比較嚴重，蛋白質的分解酵素比較多，傷口上的細胞分裂比較慢、生長因子比較少，導致傷口難以完全癒合。

而慢性傷口主要分4種。

▼4種慢性傷口（按圖👇👇👇）

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糖尿病腳



糖尿病患者的傷口癒合有問題，伴隨血管阻塞和容易感染的狀況，所以腳部潰瘍是相當常見的慢性傷口

周邊動脈阻塞



因下肢動脈有阻塞的狀況，造成末端的血液供應不良，而形成缺血性潰瘍傷口

靜脈阻塞



靜脈血液回流不順，導致靜脈曲張、靜脈血液鬱積，嚴重會造成靜脈潰瘍

壓瘡



臥床、坐輪椅的患者，可能長時間壓迫身體某個部位，形成壓瘡、褥瘡，也是常見的慢性傷口

慢性傷口處理要注意

如果放任慢性傷口不處理，可能會遭到感染，鄭醫師表示壞死的軟組織容易感染，會變成細菌的溫床，甚至因此患上敗血症。當局部的細菌經由血液循環散佈至全身，造成全身性發炎反應，嚴重更會危及性命。所以要運用外科手術清創，可快速促進傷口癒合。

如果平常要處理傷口，鄭醫師指可以跟隨以下步驟防止傷口惡化。

▼處理慢性傷口3大重點（按圖👇👇👇）

更換黏貼敷料



使用低黏貼性膠帶，盡量降低膠帶造成的黏性傷害，預防皮膚破損

使用人工敷料



維持傷口的濕度，若傷口滲液較多，也能夠將多餘的滲液帶走

避免傷口直接緊黏著敷料，在撕除的時候較不會疼痛

用網套、紗繃固定



避免膠帶接觸皮膚

▼同場加映：糖尿病早期症狀（按圖👇👇👇）

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