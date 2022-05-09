Omicron｜多輕症中招都唔驚？研究：康復者發生糖尿病風險增40％

新冠肺炎Omicron病毒「掌控傳染大局」後，因為9成以上為輕病，讓很多人放心許多，但是許多研究卻發現：「可怕的在後頭」。有研究指出，Omicron染疫痊癒後30天到數個月內，血栓風險開始增加。也有研究發現，染疫痊癒後半年到1年後，糖尿病風險升高40％，不要掉以輕心。



輕症患者血栓風險也增加3到7倍

根據刊登在英國醫學期刊中，由瑞典研究人員發表觀察超過百萬新冠肺炎染疫者痊癒後的研究中發現，顯示染疫痊癒後30天到數個月後，康復者發生血栓的風險也上升。其中雖然重症者的血栓風險最高，可以高達33倍，但即使是輕症，發生深靜脈血栓的風險增加3倍、肺栓塞風險也增加7倍。甚至在統計中也發現，染疫一個月後，患者發生中風、心臟病和血栓相關疾病發生率也顯著增加。

Omicron確診者，或有以下9項後遺症：（按圖了解👇👇👇）

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有凝血危險者才能服用抗血栓藥物

台灣台南心臟科開業醫師李聰明表示，針對這種血栓，阿斯司靈等抗血栓藥物預防效果好，但是這類藥物服用後發生出血性疾病的風險也很高，所以也要慎選適合服用預防用藥的患者。台灣台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文也提醒，沒有凝血問題的民眾不需要特別服用抗血栓的藥物，否則反而有危險。

哪些人染疫後需要服用血栓預防藥物？李聰明提醒，在染疫期間有心跳速度忽快忽慢、心悸等問題者，在染疫期間要做心電圖檢查，心電圖有問題要加做運動心電圖，運動心電圖有疑慮則要進行核子醫學攝影，了解心臟是否有容易發生血栓的問題。如果有，就要在醫師指示下，開始服用抗血栓的藥物。

染疫後有肚痛、水腫、胸悶、頭痛者小心

林謂文提醒，本身容易有血栓問題，例如心房顫動或相關心臟病，感染中或打疫苗前後，藥物都不能停。染疫後如果有肚子痛、腳水腫、胸悶、頭痛等不適症狀，都要進行檢查，看是否需要服用預防血栓的藥物。

李聰明說，如果檢查沒有疾病，但是非常擔心，建議可以服用預防血栓的健康食品，例如納豆或紅麴等有取得預防血栓健康食品認證的產品，但如果已經有服用抗血栓的治療藥物者，「絕對不要額外服用」任何有預防血栓的健康食品或保健食品。

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康復者發生糖尿病風險增40％

另外，也有德國糖尿病研究中心（DZD）發表研究報告指出，即使只出現輕症，胰臟也可能受新冠病毒的破壞，使胰島素分泌功能異常、罹患糖尿病的風險倍增。美國分析18萬名新冠肺炎患者研究報告也指出，康復者罹患第2型糖尿病的風險也較未感染新冠肺炎者增加40％，該怎麼辦？

台安醫院內分泌暨新陳代謝科主任林毅欣表示，風險較高者以染疫前有三高的患者為主，建議有三高的民眾染疫後要持續追蹤檢查各項健康指數。

台灣三軍總醫院內分泌暨新陳代謝科醫師祝年豐指出，染疫後糖尿病風險增加主要有兩個原因，一是發炎反應，免疫風暴的細胞激素對胰島細胞產生的破壞，二是治療新冠肺炎的藥物中有增加免疫反應對胰島細胞造成的影響。

康復後定期檢查血糖

因為無法確知哪些人特別容易受影響，目前也沒有任何治療或藥物可以預防染疫者的胰島細胞免受破壞，林毅欣和祝年豐都建議染疫者痊癒後每個月到每半年檢查一次，無法避免胰島細胞被破壞，但可以從及早控制糖尿病做起，可以避免糖尿病進一步的破壞。

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