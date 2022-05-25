Omicron｜變種BA.2.12.1來襲 未確診先增抵抗力靠6藥材製防疫茶

本港疫情近日出現Omicron新變異病毒株「BA.2.12.1」，雖然防疫措施逐漸放寬，但仍未可掉以輕心。有中醫師指，其實未確診又想增強抵抗力，可以利用6款藥材製成「防疫茶」，而每款藥材也各有功效，從而達到益氣固表的作用。



新冠疫情變化速度非常快，大部份確診人士的症狀轉為輕症或是無症狀，但同時也有不少人擔心染疫。註冊中醫師盧光華指，想增加抵抗力可以利用「防疫茶」的配方，當中包括黃耆、桂枝、桑葉、薄荷、魚腥草、甘草、等製作，特別適合沒有確診的人，預防新冠肺炎。

▼「防疫茶」配方有甚麼？（按圖👇👇👇）

+ 10

黃耆



功效：性味甘溫，被譽為補氣第一味藥，是藥膳中最常用的中藥之一，神農本草經列為上品。增強身體表層的保衛之氣，提升呼吸道黏膜、皮膚防禦力，強化保護力，能補益脾胃、呼吸系統、保健人體免疫功能。

薄荷



功效：具有疏散風熱、清利頭目、利咽透疹、疏肝行氣之功效。同時也可抗炎鎮痛、抗病毒、抗氧化、幫助呼吸道黏膜抵抗病毒等作用，可以改善健康成年人的記憶力。

桑葉



功效：性寒平和，有助促進代謝、消水腫；常用來治風熱感冒，但不能吃過多，尤其是腎臟病者更是不能多吃，恐會傷腎。

魚腥草



功效：清肺熱、提高人體新陳代謝，還具有淨化作用，包括消炎、排膿有「清肺熱」作用；常用於治療感冒、赤痢、傷寒等，以及過敏症。

甘草



功效：抗菌、避免內臟發炎，還能有效抑制體內病毒增生、協助肝臟排毒、減少慢性肝炎發病率

桂枝



功效：桂枝為喬木肉桂的嫩枝，常做為風寒感冒或是溫通經脈之用，可發汗通脈、推動人體的氣血，也有助治療「鼻竅不通」的效果。

配方製法一次睇！

盧醫師續指，雖然防疫茶大部份藥材也是較溫和，但也提醒患有肝炎及自體免疫疾病者，如全身性紅斑狼瘡，不宜服用防疫茶。若有疑慮，建議先諮詢中醫師，再決定是否飲用。

▼防疫茶製法知多啲（按圖👇👇👇）

+ 2

材料



黃耆三錢、桂枝二錢、桑葉三錢、薄荷三錢、魚腥草三錢、生薑三錢、紅棗五枚（捏破）、甘草二錢

做法



將藥材放到鍋中，加入2000至3000毫升的水，先用大火煮滾，再改小火煮15分鐘，熄火並濾出藥汁後，便可當茶飲用。

▼同場加映：7大食物減低新冠後遺症（按圖看清👇👇👇）

+ 12

▼同場加映：5大營養素提升呼吸道免疫力（按圖看清👇👇👇）