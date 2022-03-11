Omicron｜孕婦輕症勿亂食成藥 藥劑師教4招非藥物治療法助紓緩

第5波疫情在本港仍然肆虐，倘若孕婦不幸中招又如何自救？有藥劑師指出，嬰兒的主要器官在首3個月形成，為免影響胎兒的發展，因此這時期孕婦用藥可免則免。如果確診輕症，可先跟足4個基本護理，善用非藥物治療，提防成藥內不適合孕婦的成分，「切忌心急藥石亂投，寧願不用藥，好過食錯藥」。



由註冊藥劑師主理的facebook專頁「醫護行社區藥房」近日發文指，最近收到很多確診孕婦用藥的查詢，亦見到很多媽媽用了不必要或不安全的藥。由於孕婦用藥牽涉複雜的判斷，藥劑師希望分享自行用藥的重點，可協助減低用藥風險和疑慮。

▼孕婦亂食成藥有高風險？（按圖看清👇👇👇）

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藥劑師表示由於缺乏數據，只有少數藥物醫學界確實知道是安全或危險，很多藥物也無法一刀切去斷定可以安心用或禁用。大部份傷風感冒咳成藥，既然無法保證孕婦用藥110%安全，如非必要，醫護人員也會建議盡量不用藥，而用非藥物治療紓緩症狀。尤其懷孕首12周時，嬰兒的主要器官在首3個月形成，而不少藥物也在這時期影響胎兒的發展，故藥物可免則免。

另外，用藥風險是指發生不良反應的機會率。不過，即使用了醫護建議避用的藥物，也不一定影響胎兒；若真的服用了，請不要慌張，立即停藥，將服用日子、份量、次數紀錄好，下次檢查時告訴醫生。藥劑師提醒，孕婦用藥可免則免，宜善用非藥物治療，提防成藥內不適合孕婦的成分，「切忌心急藥石亂投，寧願不用藥，好過食錯藥」。

新冠輕症孕婦基本護理

藥劑師續建議，若孕婦確診而出現輕症如：發燒、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、咳嗽症狀，可考慮以下護理方法。

▼新冠輕症孕婦4大基本護理（按圖看清👇👇👇）

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發燒



多飲水休息，暖毛巾抹身、用退熱貼降溫

使用藥物：止痛退燒藥：首選撲熱息痛 Paracetamol/ Acetaminophen；消炎止痛藥：布洛芬 Ibuprofen（30週後避免用）

流鼻水、鼻塞



用無藥性的鹽水噴霧洗鼻，如果鼻塞嚴重，高滲度 (Hypertonic)鹽水較有效舒緩鼻黏膜腫脹。

成藥內的通鼻塞藥（包括藥性噴鼻劑）和部分收鼻水藥有機會影響胎兒，如無醫護指導，建議可免則免。

喉嚨痛



用暖鹽水漱口30秒、飲用暖蜜糖檸檬暖；

含服無藥性喉糖，如檸檬薄荷糖，避免自行服用草藥／抗菌／鎮痛／化痰／止咳配方。

咳嗽



多飲暖水，咳嗽時應側臥（向左）或坐直，避免躺平；盡可能打開窗戶以保持單位空氣流通；

成藥內有不少常見的止咳和袪痰藥孕婦需要避用，使用前請諮詢醫護人員。

。 (圖片: FreePik)

確診用藥陷阱要注意

藥劑師提醒，藥物是用來紓緩相應的症狀，並無抗病毒效果。若沒有症狀則無需服用，身體可靠自身免疫系統康復。

▼3大確診孕婦用藥陷阱（按圖看清👇👇👇）

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不要使用複方成藥（即所有傷風感冒咳配方）



這些產品通常含有多種成分，「大包圍式」用藥。例如只有發燒症狀，但服食複方成藥的話，就會同時服食收鼻水、通鼻塞、止咳藥。結果往往會用了不必要又未必安全的藥，徒添風險。

不要同時用多過一個複方成藥



例如同時服食A牌子的傷風感冒配方及B牌子的傷風咳配方，或者同時服食C牌子的止痛退燒藥及D牌子的傷風熱飲，因為大部分這些成藥的成分會重疊，同時服用有機會用藥過量。

提防特效止痛配方



這些產品有機會加了咖啡因 (Caffeine)，有些配方每粒藥丸並含有一杯咖啡的咖啡因量，令孕婦有機會攝取過量咖啡因，令孕婦血壓上升和難以休息之餘，更會影響胎兒活動和睡眠。

應對孕婦緊急狀況

藥劑師表示若孕婦有出血症狀、羊水滲漏，應盡快前往急診室。 若無這些症狀，但每隔15至30分鐘感到疼痛，則要入院求醫（懷孕24周或以上不必經急症室），同時切記告訴醫護人員，你正接受居家隔離，並被列為密切接觸者。

▼同場加映：密切接觸者需注意事項（按圖看清👇👇👇）：

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