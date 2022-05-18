Omicron變種｜BA.2.12.1首現蹤廣州 傳染性高近30%本港至少涉19宗

自Omicron疫情在全球爆發以來，已陸續出現多個變種。其中，比現有的Omicron病毒株傳染性高30%的亞變種BA.2.12.1，自去年12月首次在美國被發現後，廣州近日亦錄得一宗相關的境外輸入個案，這亦是內地首宗BA.2.12.1個案。

廣州出現首宗BA.2.12.1個案。(資料圖片)

廣州首現BA.2.12.1個案 為內地首宗

《中國疾病預防控制中心周報（英文）》周一（16日）公布了上述個案，患者為一名27歲的中國籍男子，當時他乘坐的KQ880航班自4月23日由肯尼亞內羅比飛抵廣州白雲國際機場。

他其後於4月27日被驗出新冠核酸陽性，不過他有完整的新冠疫苗接種史，並在過去14天內沒有接觸過其他新冠肺炎個案，其後被轉至廣州市第八人民醫院接受治療。

經檢測後，證實患者感染的是Omicron BA.2.12.1變異株，患者的刺突基因上共檢測到33個氨基酸突變位點，其中L452Q和S704L為BA.2.12.1亞譜系的關鍵位點，該序列已提交給國家基因組數據中心。

在香港方面，據本港衞生防護中心5月13日公布，本港暫錄得至少19宗BA.2.12.1亞系輸入個案，而本港目前流行的主要病毒株為Omicron BA.2。

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BA.2.12.1傳染性極高 湧現全球逾20國

據世界衞生組織資料顯示，BA.2.12.1是Omicron的其中一種最新的亞型變種，是經「隱匿型」Omicron BA.2的再變種而成。Omicron由原版的BA.1出現BA.2，再變成今天的BA.2.12.1。BA.2.12.1在去年12月在美國出現，當時只佔當地新感染案例的1.5%，但短短兩個月數字已急升至42.6%，有機會將成為美國感染病毒株的主流。

BA.2.12.1傳染性比現有的Omicron病毒株高近30%，亦比傳播速度最快的BA.2高約25%。雖然BA.2.12.1的傳染性非常高，但暫未有證據表明BA.2.12.1會增加疾病嚴重程度，美國相關部門正密切監測任何變化。

除BA.2.12.1外，Omicron BA.4、BA.5等變種病毒目前亦在全球逾20國湧現。據南非非洲衞生研究所早前指，BA.4、BA.5可繞過疫苗及自然感染產生抗體。

而港大感染及傳染病中心總監何栢良早前指，美國流行的BA.4、BA.5及BA.2.12.1隨時可流入本港致疫情反彈。何指，全球疫情大流行似乎已過最高點，料未來1、2年會有「季節性流行」，本港現時最重要是復常，而非清零，籲市民應盡快打針。

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