端午節｜食糭太多或致血糖暴升兼消化不良 3款替代食譜一次睇！

端午將至，吃糭絕對是少不了的應節習俗，不過有營養師指，如果突然進食過多糯米，有機會導致胃漲，除此之外不少糭也內含高油分的餡料，建議每次食糭與親友分享。而如果想更低脂吃糉，可以用不同的食材替代。



註冊營養師劉嘉豪Jim近日於facebook分享吃糭小貼士，他表示這種節日性食物，如果是一年吃1至2次是沒有太大問題的，如果把糭變成主食的話就不可以了。他解釋指，糭普遍熱量較高，而且其餡料都屬於油分較高的食材，建議大家如果吃糭，可分享給2至3個人一起吃，會較為健康。

Jim續解釋，如果沒有節制食糭，就會有機會導致腸胃消化不良、影響血糖、血脂控制，以及尿酸水平。另外，他亦分享了以下5個食糭小貼士。

▼營養師劉嘉豪Jim分享食糭小貼士（按圖👇👇👇）

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1. 食完糭後應多吃含有維他命C的水果，如菠蘿、奇異果等



2. 建議與屋企人一齊分享糭子



3. 建議改食含有全穀或者藜麥的糭子



4. 配搭適量蔬菜，有助減低血糖和血脂吸收速度



5. 不建議糖尿病患者進食豆沙糭，因為1隻豆沙糭已經是一日糖分攝取量的50%



製糭替代食譜避高脂

如果怕常常食糭會對身體造成巨大負擔，可用不同食材取替糯米及高油高脂的餡料，而Jim推介3個食譜取替糭子，不會感到肥膩。

▼3款低脂糭食譜（按圖👇👇👇）

低脂高纖粽 (5隻份量)



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材料：糙米180克、黑糯米60克、糯米60克、蝦米15克、豬腰內肉240克、蒟蒻半包、紅蔥頭5粒、竹筍半支、冬菇5隻、粽線5條

調味：粟米油、鹽、豉油、蒜頭、白胡椒粉、五香粉 各少量

做法：黑糯米、糙米、糯米洗淨，浸泡8小時以上，備用；豬腰內肉切粒、蒟蒻切片後，兩者以蒜頭、豉油、鹽、白胡椒粉、五香粉鹵煮後備用；竹筍去皮以熱水煮過，切粒備用。

冬菇洗過後以水浸泡、切粒。再起油鑊炒香，放入蝦米焙炒，加入竹筍拌勻；粽葉、粽線洗淨備用。包裹全部材料，最後以熱水烚4小時至熟透。

黃金鮮蝦籠仔荷葉飯



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材料：1碗熟白飯、1/2條紅蘿蔔、1條雞髀菇、5隻開邊中蝦、2隻蛋、1片大乾荷葉

調味：3瓣蒜頭、2湯匙油、適量鹽、適量黑胡椒

做法：荷葉用熱水飛水15分鐘，浸過荷葉水要留起備用。紅蘿蔔、菇切粒，加蒜蓉（用一瓣蒜頭）同鹽炒起備用。蛋清同蛋黃分離，蛋黃打法混在白飯中拌勻；熱鑊後，加入1湯匙油到平底鑊，加入白飯炒到乾身。

用油炒香蒜蓉（用兩瓣蒜頭打蓉），盛起備用；把荷葉放入點心蒸籠，並加入 飯、菇同紅蘿蔔最後放上蝦並淋上蒜蓉，包好蓋上蓋。用浸過荷葉的水蒸荷葉飯 12分鐘；剪掉多餘荷葉，可以上枱享用。

椰菜花糭



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材料：（偽糯米）椰菜花 350克、洋車前子殼粉 10克；（餡料）雞腿1隻、冬菇6塊、蝦米30克

調味：太白粉 1湯匙、醬油 1湯匙、適量鹽、適量黑胡椒

做法：雞腿去皮去骨，以及去掉表面油脂，切小塊後調味，倒入太白粉、醬油、適量的黑胡椒和鹽醃製半小時；椰菜花用攪拌機或手工剁碎，加入洋車前子殼粉攪拌均勻成花椰菜泥備用。

粽葉、粽線洗淨備用，包裹全部材料，最後以熱水蒸10分鐘，熄火再燜5分鐘即可。

▼同場加映：糯米宜與甚麼一起進食？

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