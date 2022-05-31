三高｜端午食糭有咩健康陷阱？４招貼士食得開心又放心

端午節當然要食糭應節，傳統的糭子多以糯米配以綠豆、肥豬肉、鹹蛋黃等配料製成鹹肉糭，或內饀加入紅豆沙梘水糭；更有人會自創不同食法，例如蘸砂糖、蘸豉油、煎糭。一隻糭體型細細，但其實每隻的熱量都不低，甚至暗藏了不少健康陷阱，三高人士更要小心食用。本文將分享４個貼士，好讓大家食得開心又放心！



一隻糭體型細細，但其實每隻的熱量都不低，甚至暗藏了不少健康陷阱 (圖片: FreePik)

端午食糭健康陷阱逐個數

糯米



糯米主要成分為支鏈澱粉，且黏性較大，容易增加血糖上升的速度及胃排空速度會比一般食物慢。糖尿病患、三高人士要特別注意。

糯米容易增加血糖上升的速度 (圖片: FreePik)

肥豬肉



不少鹹肉糭會以肥豬肉作餡料之一，雖然可為糭子加上豐富油脂香味，但原塊脂肪對三高人士必然帶來不少身體負擔，要慎食！

原塊脂肪對三高人士必然帶來不少身體負擔，要慎食 (圖片: ShutterStock)

鹹蛋黃



鹹蛋黃屬醃製食品，含有大量油脂、膽固醇和鈉，容易誘發高血脂及心血管疾病，故三高、糖尿病患者、心血管病、肝腎疾病患者不可食用過量。

鹹蛋黃屬醃製食品，含有大量油脂、膽固醇和鈉，容易誘發高血脂及心血管疾病 (圖片: HK01)

豆沙



市售的豆沙糭一般糖份較高，粗略估計一隻約含35g精緻糖，相當於7粒方糖量。世衞建議，以成年人每日攝取2000卡路里計算，每日糖分攝取量應少於50克（10粒方糖），而一隻豆沙糭已佔全日糖份攝取的七成，故糖尿病及三高患者均不應進食過多。

一隻豆沙糭已佔全日糖份攝取的七成，故糖尿病及三高患者均不應進食過多 (圖片: HK01)

煎糭



煎完的糭又脆又香，簡直令人垂涎三尺，但由於煎糭時會額外再加油及調味料，食用時會攝取更多油份及鈉，令健康風險增加，三高人士應盡量避免。

由於煎糭時會額外再加油及調味料，食用時會攝取更多油份及鈉，令健康風險增加 (圖片: HK01)

４招貼士食得開心又放心 三高人士都食得?

一次不宜食過量



糯米的熱量比一般白米更高，加上內餡豐富，一隻隨時有500大卡以上，故不宜當作小食或下午茶食用。建議作為正餐食用，同時搭配適量蔬菜，補充膳食纖維之餘，又可增加飽足感，減低糭子的油膩感。三高患者想應節，可以與家人朋友共食，避免一次過食完一整隻糭。

小心挑選內餡食材



肥豬肉、鹹蛋黃、臘肉等常見的內餡食材，油脂及鈉含量高得驚人，三高患者應盡量少食這類型的醃製或加工食材。建議採用油脂含量較低的瘦肉、雞肉、冬菇等材料作為餡料，且避免以煎、炸方式烹煮，食用時少蘸醬料。

三高患者應盡量少食這類型的醃製或加工食材 (圖片: FreePik)

餐後配以水果或茶飲解膩



糯米本身比較難消化，故建議食糭後可配以水果或茶飲解膩，幫助消化和消除脹氣，如含豐富酵素的木瓜、奇異果、菠蘿等，可促進蛋白質的消化能力，緩解便秘、脹氣等問題。

建議食糭後可配以水果或茶飲解膩，幫助消化和消除脹氣 (圖片: FreePik)

定期檢查身體



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