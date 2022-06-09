夏天｜初夏常見4大生活煩惱 蚊叮蟲咬、鼻敏感頻發點解決？

端午過後，意味著夏天正式來臨。香港夏天普遍多驟雨、濕氣重，加上天氣炎熱，種種因素引發起不同生活煩惱。本文將為大家總結夏天最常見的４大生活煩惱，不知會否引起大家共鳴呢?



香港夏天普遍多驟雨、濕氣重，加上天氣炎熱，種種因素引發起不同生活煩惱 (圖片: FreePik)

蚊叮蟲咬

夏天又濕又熱，正正是昆蟲出沒的季節。不論室內、戶外都經常見到蚊蟲的蹤跡，每到夏天亦有不少網民會分享被蚊蟲叮咬後的苦況，更有連登網民出帖徵求「一人一個對付Ｘ街蚊方法」，當中更有不少有趣回覆，「喂血喂到佢爆肚死」、「開冷氣困獸鬥」、「養定十幾條4腳爬爬 有沒睇寵物小精靈？」，似乎大家都在為對抗蚊蟲而煩惱。

大部分雌蚊均有吸血習性，且對二氧化碳、熱力及汗水特別敏感；不時會有蚊子在耳邊嗡嗡叫、被叮咬後又會感到無比搔癢，蚊更是傳播登革熱（Dengue fever）、茲卡病毒（Zika virus）、瘧疾（Malaria）、黃熱病（Yellow fever）、西尼羅病毒（West Nile virus）等疾病的媒介之一，每年造成 70 萬人死亡，是世界各地都嚴陣以待的公共衛生問題。

大部分雌蚊均有吸血習性，且對二氧化碳、熱力及汗水特別敏感 (圖片: FreePik)

要有效防蚊，不少人會選用防蚊噴霧；坊間大部分防蚊產品均含避蚊胺 (DEET)，會散發一種蚊子極其討厭的氣味，避免蚊子纏身，但卻對兒童同寵物有不良影響。梵美樂 防蚊噴霧不含DEET，能夠令蚊蟲的神經系統偵測到威脅，產生擊退作用，對預防蚊蟲吸血和叮咬的效率高達90％，適合患有蠶豆症(G6PD) 的人士、兒童及寵物使用。

鼻敏感頻發

天氣炎熱，大家都會開冷氣消除暑氣，但開冷氣後總是經常打噴嚏、流鼻水？到底應如何解決？就算過往幾個月都沒有開冷氣，但仍然會有大量灰塵積聚在隔塵網之中；封塵的隔塵網不只會令冷氣機功能降低、影響製冷效果，更會影響室內空氣質素，灰塵、細菌跟黴菌到處飄，刺激呼吸道黏膜，引發鼻敏感、咳嗽等健康問題。

大家都會開冷氣消除暑氣，但開冷氣後總是經常打噴嚏、流鼻水？(圖片: FreePik)

麥肯尼推出的麥肯尼冷氣殺菌清潔劑，不含腐蝕物及有害化學物、不傷冷氣機，能快速清除冷氣機內的霉菌、細菌及異味；能疏通排水管，有效改善製冷效果，長遠可使冷氣壽命更長壽、節省電費，分體或窗口式冷氣機都適用！

天氣潮濕有利塵蟎繁殖，尤其床單、枕頭等充滿人類皮屑的位置，更是塵蟎滋生的溫床，與塵蟎共眠分分鐘會引發塵蟎過敏，出現流鼻水、流眼淚、打噴嚏、喘氣等症狀。部分人會選擇以吸塵機清潔床舖，但反而會將塵蟎的排泄物和屍骸吹起，連同灰塵四散於室內，因此建議本身患有鼻敏感、濕疹、哮喘等容易過敏人士，每晚臨瞓前先以除塵蟎機清潔。

天氣潮濕有利塵蟎繁殖，尤其床單、枕頭等充滿人類皮屑的位置，更是塵蟎滋生的溫床 (圖片: FreePik)

Turbo Italy UV除塵蟎機採用UV紫外線，配合滾刷式及雙重過濾設計，每分鐘能拍打3000次，有效吸除表面灰塵及去除霉蟎，不易破損床單或紡織品，梳化、布椅、枕頭、坐墊均可使用。產品特設拔插式塵盒及可清洗HEPA過濾網，更能輕易取出過濾網清潔。

皮膚問題頻生

疫情已在全世界肆虐近三年，經常戴口罩，再加上天氣炎熱又焗促，臉上油脂分泌更旺盛；再靚的肌膚亦變成滿面油光、下巴及面頰位置生滿暗瘡暗粒的問題肌。平日上班、外出都要戴住口罩，再加上近期疫情反覆，專家預告有機會出現第六波疫情，一個保護性高又透氣的口罩就顯得尤其重要。

再靚的肌膚亦變成滿面油光、下巴及面頰位置生滿暗瘡暗粒的問題肌 (圖片: FreePik)

著名口罩生產商IAP決定引入日本技術，於本地開發冰涼口罩，其設計加入了ESPP親膚底布，就算拆件拆到「身水身汗」，亦不會出現戴口罩時的侷促感。這款冰涼口罩的防護級別屬於KF94，能隔除99%空氣中的病毒，有效預防新冠肺炎，而且彩色設計美觀好看，用作日常配搭亦不失禮。

濕熱／濕重

夏天雨季又至，在中醫角度而言人體的濕氣亦會隨之增多。當體內濕氣增加，有機會影響脾胃功能，無法在短時間內處理大量的水分而形成濕濁，影響食物的消化速度，造成消化道疾病。同時，身體水分散佈變慢，會影響肺部正常運作，干擾呼吸功能，皮膚的負擔又會因要排走更多的水分相應變重；更甚會使人感到身體重墜、疲倦乏力、精神甚至心理狀態亦會隨之變差，造成各種呼吸道疾病、皮膚問題及情緒問題。女性更要多加注意，當濕濁積滯於子宮，下陰分泌亦會增多，下體分泌有機會變得黏稠，並出現異味、痕癢等等。

當濕濁積滯於子宮，下陰分泌亦會增多 (圖片: FreePik)

Le Blanche 鮮薑球驅寒去濕按摩首先以精油按摩按摩腹部，然後便會每日自家製的鮮薑球作熱敷。薑的好處多不勝數，除了具備袪濕排毒功效外，同時有助改善經常困擾香港女性的手腳冰冷、宮寒和經痛問題。

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