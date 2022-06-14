潮濕｜用過量洗衣劑易致嗡味！ 5招晾乾衣物技巧防菌防臭要知

夏天雨季來臨，無論在室內或室外晾曬衣服也比較難乾，而且容易產生嗡味。曾有研究指，穿着未乾透的衣物有機會引致濕疹、皮膚炎等。有日本專家在節目中分享，其實嗡味的「兇手」就是「莫拉氏菌」。對此，專家分享了一些正確洗衣技巧及防菌防臭貼士，避免莫拉氏菌滋生。



日本新聞節目《news every.》日前講解雨天晾衫的煩惱。一項當地調查發現，在雨季最感到負擔的家務是洗衣，約一半的受訪者表示衣服難乾，約30%的受訪者衣服有噏味而感到煩惱。其中「厚毛巾」、「運動帽衫」和「牛仔褲」被視為容易出現噏味的衣物。

另外據調查顯示，大多數人在雨天需要8個多小時才能晾乾衣服，非常有利莫拉氏菌繁殖。名古屋文化短期大學院長成瀨雅治表示，莫拉氏菌是一種普遍存在於人體皮膚，口、鼻等黏膜上的細菌。當莫拉氏菌依附在衣物後就很難去除，會以衣服的水和皮脂為食，並產生類似糞便的東西，繼而引發嗡味。

▼為何衣服有嗡味？（按圖👇👇👇）

室內晾衫不但令家中出現「霉味」，更可能會危害健康。英國每日郵報（Daily Mail）引述醫生指，將一機濕洗後衣物在室內晾乾，室內濕度約增加30％，為霉菌創造了理想的繁殖條件，可以大量滋生； 一名英國男子因此染上可引致死亡的慢性麴菌症（Chronic Pulmonary Aspergillosis）。

不過，莫拉氏菌容易受到高溫的影響，在東京和橫濱經營的洗衣店「洗濯ブラザーズ」表示，先在大容器中倒入攝氏40至50度的熱水以溶解洗衣粉，然後浸泡衣物約30分鐘再進行正常洗衣，可有效消除莫拉氏菌。

他們亦分享3大正確洗衣技巧。

▼3大正確洗衣技巧（按圖👇👇👇）

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不要添加大量洗衣液和衣物柔軟劑



不少人擔心衣物上留有污漬，或為了保持毛巾柔軟，而添加大量洗衣液和柔軟劑。不過專家表示如果添加太多，洗衣液和柔軟劑會殘留在衣服上，反而容易產生異味。因此，建議使用適量的洗衣液和柔軟劑。此外，專家提醒柔順劑可令衣物柔軟，但同時會使其吸水能力降低，故宜小心使用。

小房間放置抽濕機乾衣



使用房間越小，抽濕機降低濕度的效率越高。

在5小時內完成乾衣



因為導致噏味的莫拉氏菌（Moraxella）會在洗衣後5小時爆發繁殖，因此最好在5小時內完成乾衣。

▼６步驟用漂白粉洗機除霉（按圖👇👇👇）

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另外，All About「家務指南」的家務專家每田祥子亦分享4招防菌防臭貼士。

▼4招防菌防臭貼士（按圖👇👇👇）

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洗衣前先晾乾



不要把髒衣服捲起來放在洗衣籃，建議先把衣服攤開並掛在洗衣籃的邊框上，以去除水分，同時亦有助減慢產生噏味的速度。

反轉衣服清洗



莫拉氏菌是噏味的來源，由於它附著在與皮膚接觸的衣服內層，因此建議反轉衣服來清洗。

倒轉襯衫晾乾



襯衫衣領重疊的地方和袖子下面很難晾乾，因此建議倒轉襯衫晾乾。

衣服翻面晾乾接縫處



由於衣服的接縫處布料相對比較多，難以乾燥，因此建議反轉衣服並將接縫處暴露出來，加速乾衣時間。

▼同場加映：假如你經常在室內晾衫，有什麼方法可減少霉菌滋生？（按圖 👇👇👇）