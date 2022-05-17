霉菌｜洗碗一步疏忽隨時食菌落肚？！日本專家教10招必學除霉方法

潮濕的天氣容易令黴菌滋生，春風吹又生的黴菌使人困擾。除了看起來不美觀外，意外吸入或吃下，都會影響身體健康，嚴重更會導致中毒、致癌等。日本節目《世界一受けたい授業》請來黴菌專家矢口貴志教授，講解預防黴菌的對策，迎接5-7月的黴菌高峰期。



節目提到，形成黴菌主要有3個條件，分別是：1. 營養、2. 潮濕和3. 氣溫。20-30度的氣溫和60%以上的濕度最有利黴菌生長，能夠同時符合以上兩個條件的正是5-7月的時分，也就是現在。如果不想助長黴菌滋生，就更應該趁着現在着手對抗，防止它們在你家「落地生根」。

預防黴菌

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1. 洗百潔布



剛洗過碗碟的百潔布上會殘留很多食物殘渣，這些食物殘渣會成為黴菌的營養，助長其滋生。即使是使用有效除菌的清潔劑也好，沾附在百潔布的食物殘渣都一樣會變成黴菌的食物。因此專家建議在洗完碗碟後，需要揉搓百潔布直至沒有泡沫擠出才可。

左方是沒經清洗的百潔布，右方是有經水洗的百潔布，放置一晚過後，經水洗的百潔布測出的菌量明顯比沒有清洗的百潔布少。（《世界一受けたい授業》截圖）

2. 用醋清潔



醋含有的醋酸能清除黴菌，所以只要在抹布加入醋再進行清潔，就有效除去黴菌。此外，節目亦提到把醋稀釋使用也同樣有效，以1:2的方式製成醋水可更方便使用。不過，千萬不要用壽司醋。由於壽司醋含有糖分，如果用壽司醋進㣔拭抹，反而會助長黴菌滋生，這就萬萬不可。

在拭抹以外，如果水樽長出了黴菌，亦同樣可以用醋清潔。專家指，用1:9的方式用熱水稀釋醋後，加入膠邊發霉的水樽，稍微搖均後放一個晚上就能清除膠邊上的黴菌。

用1:9的方式用熱水稀釋醋後，加入膠邊發霉的水樽，稍微搖均後放一個晚上就能清除膠邊上的黴菌。（《世界一受けたい授業》截圖）

3. 用酒類打掃



除了用醋，酒精亦同樣有效除霉。可是，使用酒精噴霧的時候緊記不能直接噴灑在物品上。因為噴霧的衝擊力會使黴菌的孢子都一同噴起，反而會擴大受感染的範圍。因此，最好是先將酒精噴在抹布上，再拭抹物品，這就能防止黴菌孢子四散。

▼因黴菌而出現的過敏症狀包括：（按圖）

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4. 水瓶放綠茶



綠茶含有的兒茶素能有效抑制黴菌滋生，日本曾有數名中學生為了驗證綠茶的抗菌功效，分別將黴菌注入綠茶和麥茶的試管中放置5天，5天後發現麥茶樣本中有大量黴菌的結塊，可是綠茶樣本卻幾乎沒見到有黴菌，依然頗為清澈。

節目找來當時的中學生做訪問，在訪問中，他們提到後來有做過同類型的實驗，發現除了綠茶以外，咖啡亦有效抑制黴菌繁殖。

5. 雪櫃放山葵



大部分的人都會將剩下的食物放進雪櫃保存，但我們可不能因為雪櫃是低溫保存就掉以輕心。節目提醒，雖然雪櫃的濕度和溫度都維持在很低的環境，但黴菌依然存在，只是在較慢的速度下成長，而放滿食物的雪櫃更是黴菌的天堂。

為此，專家建議在雪櫃放置抗菌的山葵，或者是生羅勒。羅勒散發的香味含有芳樟醇（Linalool），而芳樟醇具有抗菌功能，可用作預防黴菌之用。在雪櫃的風口放上一碟羅勒葉，能令羅勒的香氣充滿整個雪櫃，加強抗菌效果。

專家再提醒大家別忘清理製冰機，即使黴菌在冰點不會繁殖，但始終不會死亡。假如長久不清潔製冰機，有可能就飲下尚未死亡的黴菌。因此專家建議每星期至少1次用醋或者酒精消毒製冰機以確保製冰機保持乾淨。

實驗證實，注入黴菌後放置5天，連同羅勒葉一同擺放的年糕發霉的範圍較少，那是因為芳樟醇具抗菌作用。（《世界一受けたい授業》截圖）

6. 浴室沖熱水



專家指出，尚未生根的黴菌用50度的熱水沖洗5秒就會脫落，就算是已經生了根的黴菌，只要用50度的熱水沖洗大約90秒就能清除。黴菌的孢子成長大概要花上數天，若然情況許可，建議每天都用50度的熱水沖洗浴室，就算不能每日做到，1星期也至少抽幾天用50度的熱水沖洗5秒，防止黴菌滋生。

用冷水沖洗的話，雖然亦可以透過降低室內溫度從而達到抑黴菌生長的效果，但冷水始終沒有殺菌效果，如果不馬上擦乾水分黴菌又會馬上長回來，所以還是沖50度的熱水更實際。

7. 清潔浴室天花



節目播出模擬浴室中黴菌生長情況的片段，發現天花帶有黴菌和地面帶黴菌的情況相比，天花有黴菌所污染的範圍大得多，因此絕對是不容忽視。專家建議用酒精噴濕除塵拖把上的靜電除塵紙，再清潔天花便可。

另外，每隔2個月使用1次防霉煙霧劑也是好方法。如此一來，即使是伸手不能抹到的地方，也逃不過煙霧的追蹤，因此非常有效。

▼4個暗藏霉菌的地方（按圖👇👇👇）

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8. 盆栽放木屑



室內觀葉植物經常被用作裝飾室內環境之用，但其實黴菌本來就源自泥土，所以在盆栽的泥土中也藏有大量的黴菌。泥土中的黴菌會透過空氣散播孢子，令黴菌漫延於整個室內空間。如果想在室內養植盆栽，則建議在泥土表面加上木屑，防止孢子散播。

9. 小心發霉衣服



專家強調，見到帶有黴菌的衣服切忌放進洗衣機內清洗。因為黴菌即使放進洗衣機清洗亦不會被殺死，反而會令同機的衣服都沾上黴菌，甚至是洗衣機本身都受到污染。正確的方法應該是用蒸氣熨斗處理發霉的位置，只要在發霉的位置熨大約5-10秒，就能夠利用高溫將黴菌殺死。及後再分開用手清洗衣服，就能拯救發霉的衣服。

▼水果發霉四個Q&A：（點擊下圖看清👇👇👇）

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10. 勿用吸塵機



除霉的時候千萬不能用吸塵機，那是因為當吸塵機吸走黴菌的同時，黴菌孢子會從吸塵機的排氣口四散，反而令整個空間都佈滿孢子。要清理黴菌，用拭抹的方式為適合。

▼假如你經常在室內晾衫，有什麼方法可減少霉菌滋生？（按圖 👇👇👇）

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