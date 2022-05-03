臭屁蟲「14粒」蟲卵現家居 汁液恐致皮膚敏感 應如何正確處理？

春夏交替，又是昆蟲入屋的時節。當中，臭屁蟲的「14粒」蟲卵近年更是惡名昭彰，不少網友都在衣服、窗簾等地發現其蹤影。然而，動輒輕率地隨手拍死臭屁蟲及其蟲卵原來亦有皮膚敏感的風險，到底在家應如何正確移取臭屁蟲蟲卵?



臭屁蟲每次必定產下大約13-14粒蟲卵。（資料圖片）

蟲卵經兩周後可成蟲

據香港昆蟲學會副會長饒戈曾分享指，被稱為「臭屁蟲」的荔枝蝽象以吸食荔枝及龍眼汁液為生，因此每逢荔枝及龍眼樹開花結果的時節，即大約每年5月至8月，便成為牠們的產卵旺季。

當中較為特別的是，牠們每次必定產下大約14粒蟲卵，而且對「生仔」的地方無特別喜好，在植物、衣物、床、車上都可以生蛋，可謂防不勝防。蟲卵經大約兩周後，便會破殼成蟲，坊間因此亦常稱呼臭屁蟲的蟲卵為「14粒」。

不過，雖然臭屁蟲的蟲卵本身對飲人無害，但饒戈指出當蟲卵一旦爆開或孵化成蟲時，就可能會噴出臭液。如不幸被這些臭液沾上，有機會引起皮膚敏感，皮膚會出現紅腫及灼熱感。如濺中眼睛，更會帶來劇痛，故建議市民如不慎接觸到臭液，須立即以大量清水清洗患處，情況嚴重須立即求醫。

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臭屁蟲的蟲卵約兩周後就會成蟲。（資料圖片）

不建議拍死蟲卵

至於如何處理蟲卵，饒戈建議最好戴手套用手或柔軟的工具，輕輕搣走，避免弄穿蟲卵。至於已孵化的蟲，外型較像蜘蛛，可以使用卡片及紙張撥走牠們，絕不建議打死荔枝蝽象及其蟲卵，因為牠可能會噴出臭液，而臭液一旦沾在身上或衣物上，都會留下難以洗走的污漬及氣味。

對於有網民提議用火燒或噴殺蟲劑，饒戈指做法危險，直接用容器裝起扔掉更簡單容易。他又補充指，事實上香港有多個品種的臭屁蟲，單是學會已知的都有200多種。而「荔枝蝽象」為最常見的一種，除了新界村屋，亦曾出現於葵涌山邊等多樹木生長的地方，惟暫未有有效的防治方法，所以居住在果園及果樹附近的居民都要有心理準備，家中會常遇上「14粒」。除裝上防蚊網，最保險的是收起晾乾衣物時好好檢查，提防有蟲卵黏在衣物上。

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