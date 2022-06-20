口腔衛生｜按時刷牙還是口臭？盤點6種疾病會導致口臭發生

口臭主要是口腔衛生習慣不好，像是沒有定時在飯後、睡前刷牙，殘餘的食物殘渣卡在牙齒齒縫中，以致於造成牙齒間的細菌滋生，產生牙結石，讓口腔發出臭味。只要正確刷牙，就可以緩解。



但如果你有好好刷牙，卻還是無法改善口腔異味，就要留意可能是身體的某些器官或組織出了問題，以下就來介紹6種會導致口臭的疾病。

六種疾病會導致口臭發生（按圖）

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一、口腔疾病

如果有蛀牙、舌苔過厚等狀況，都是造成口臭的原因，尤其是台灣40歲以上的成年人中，有9成以上都有輕重程度不一的牙周病，除了牙齦紅腫、流血、牙齒動搖等症狀之外，都會伴隨惱人的口臭問題。

二、扁桃腺發炎

扁桃腺發炎會造成舌頭後部的厭氧細菌無法正常分解，就會導致口腔產生異味，而這種氣味就算是刷牙是也很難去除。另外，如果是扁桃腺結石，因為食物殘渣與細菌長期卡在扁桃腺的隱窩裡，出現發酵的作用，也會出現口臭的症狀。

三、鼻部與氣管疾病

鼻腔感染、鼻蓄膿等與氣管、支氣管發炎等上呼吸道有關的疾病，都會造成口臭。例如慢性鼻竇炎患者常見鼻竇發炎，鼻涕倒流到咽喉，形成感染、發炎，容易在鼻腔與口腔產生異味。

四、腎臟疾病

腎病患者由於腎臟功能的衰退，體內的毒素如尿素氮等不能排出體外，長期積蓄體內，含脲酶的微生物釋放氨，就會有口臭，有的感覺是尿味，有的則像化肥味，而且這種氣味的濃淡往往隨著病情的輕重而改變。

五、肝臟疾病

肝炎、肝炎或肝癌等肝病主要是肝功能異常所致，當肝功能出現問題會導致血液中的尿素氮、氨比例上升，氨通過呼吸道，就會從鼻子、口腔排出一部分，特別是肝硬化或肝癌患者的口臭特別嚴重。

六、胃酸倒流

胃酸倒流的患者往往在進食後胃部有燒灼感，會有夾雜胃酸的食物從胃部倒流到食道或咽喉，進而引發口臭。而存在於胃部底部的幽門螺桿菌，也可以在牙菌斑中生存，在口腔內發生感染後，會直接產生有臭味的碳化物，引起口臭。

▼改善口臭小習慣（按圖看清👇👇👇）：

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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