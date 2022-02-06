口臭｜勤刷牙卻依舊有異味？盤點4大口臭原因教你7招保持口氣清新

張嘴滿滿腐爛味，口臭怎麼辦？是火氣大嗎？防疫戴口罩卻被自己的口氣薰的亂七八糟，明明已經很勤勞刷牙，為什麼還是沒有用？



台灣中醫師謝彌堅表示，撇除全身性疾病如糖尿病酮酸症外，口臭有可能是牙菌斑堆積、消化系統、呼吸道鼻炎或是體質導致體內臟腑出問題引起！

▼造成口臭的4大原因、7招改善口氣（按圖👇👇👇）

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1. 口腔

牙菌斑堆積，牙縫和牙齒周圍出現牙結石或牙周病等問題。口腔內滋生厭氧硫磺菌，經由分解蛋白質釋出難聞氣味的硫化物。

2. 消化、腸胃道系統

像胃酸倒流、胃炎、消化道不好以及便秘等。

3. 呼吸道

如慢性鼻竇炎、鼻涕倒流。

4. 體質

台灣中醫師謝彌堅指出，主要是由體內臟腑間問題引起，而不僅是內熱火氣大導致。也又受陰虛、陽虛、寒濕燥影響，或是荷爾蒙改變，像生理期前後、更年期、青春期、懷孕等。

謝彌堅補充，隨著生活壓力提高、應酬、飲食不忌口、睡眠障礙及便秘等，愈來愈多人有口臭困擾，有些人還會伴隨嘴破問題，但有許多民眾因羞於看醫生，而自行使用嚼香口膠或噴口氣清新劑等方法清爽口氣，但其實這僅能暫時將口中異味抑制，建議尋求醫師協助解決根本問題。

▼如果你嗅到的味道像廁所味或其他味，可能反映出這些健康問題......（按圖👇👇👇）

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日常7招改變口氣

1. 注重刷牙

選用含氟牙膏、漱口水和牙線使用，讓口腔清潔，口氣清新。

2. 輕刷舌苔

舌苔有可能卡著口水中的蛋白質、食物殘渣，導致口臭。

3. 正常喝水、水果攝取

喝水有助唾液分泌，維他命C則減少炎症。唾液可提供口腔氧氣，減少厭氧菌。

▼口部健康操：（按圖👇👇👇）

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4. 假牙衛生

定時假牙清潔除菌。

5. 燥熱食物少食

少吃油炸物等。

6. 睡眠充足

睡飽睡滿很重要。

7. 預防胃酸倒流

少吃辛辣刺激物、吃完東西不立刻躺下、睡前3小時不吃東西。

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▼刷牙正確方法（按圖👇👇👇）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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