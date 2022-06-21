鼻敏感｜熱敷洗鼻6招緩解鼻炎不適　中醫師教按2穴位緩解過敏症狀

新冠疫情還沒趨緩，又適逢季節交替，最近很多人出現鼻子症狀，一下鼻塞、一下流鼻水，鼻涕跟水龍頭一樣流不停；醫師提出6招緩解鼻炎不適的方法，包括熱敷、洗鼻子、避開過敏原等，中醫師則建議多按迎香和合谷兩穴位，可緩解鼻塞症狀。



鼻炎過敏或感冒鼻塞都很擾人，台灣新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹表示，新冠鼻子不舒服可以透過6招緩解鼻炎的方式暫時舒緩症狀，她也提醒，這不能取代治療，如果真的很不舒服，或是出現其他新冠的危險症狀，還是應儘快就醫。

▼過敏性鼻炎的症狀（按圖看清👇👇👇）

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6招學起來 熱敷、洗鼻、濕度、過敏原、藥物、吸鼻器

第一招：熱敷、洗熱水澡，利用洗澡時的熱蒸氣，或是用暖包熱敷鼻子，可以暢通鼻道。

第二招：洗鼻子，用洗鼻器或洗鼻液，沖掉鼻腔中的過敏原和黏稠分泌物等。

第三招：控制濕度，可使用除濕機，維持室內溫度24～28℃，把濕度控制在50～65%，可以抑制室內塵蟎生長。

第四招：遠離過敏原，避免接觸空污、花粉、刺激性的氣味及冷熱變化。

第五招：藥物治療，吃藥是緩解鼻炎最快的方式，如果醫師有開藥記得按時服用。

第六招：吸鼻器，適合幼童使用，把鼻涕一次吸出來，建議一天最多3次。

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中醫建議迎香、合谷穴 早晚各按1次

台灣康華中醫診所院長張家蓓表示，鼻塞、鼻炎症狀可以刺激迎香穴和合谷穴，每天早晚各按1次，每次3～5分鐘，迎香穴可以用手指按壓，合谷穴可使用圓鈍的筆蓋按壓至有痠脹感就好，不需要太用力以免破皮。而迎香穴位置在鼻翼兩側，跟法令紋相交處；合谷穴在兩手的手部虎口，食指跟大拇指掌骨之間，靠近食指處的位置，平常也可以按壓這兩穴位，能宣肺氣、通鼻竅，緩解過敏症狀。

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