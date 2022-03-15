消委會｜6款處方鼻敏感噴鼻劑市面有售 誤用恐愈噴愈鼻塞副作用多

鼻敏感是港人常見的都市病之一，當中的鼻水倒流、鼻塞及打噴嚏等徵狀更是令人困擾。不少人會使用噴鼻劑紓緩病徵，但原來部份噴鼻劑屬須由醫生或藥劑師處方的「處方藥物」或「監督售賣藥物」。

消委會實測發現，當中有7款處方或監督售賣藥物可輕易在市面藥房購得。此外，消委會亦發現有多款噴鼻劑標籤欠詳盡，有部份產品未列明與其他藥物恐有相互作用，亦有2款產品未有警告有引致血壓上升的風險。

鼻敏感是常見的都市病之一，但懂得又有多少人懂得使用噴鼻劑? (Shutterstock)

皮質類固醇噴鼻劑屬醫生處方藥

消委會這次共收集了20款噴鼻劑樣本，當中可分為3類，分別為皮質類固醇噴鼻劑、血管收縮劑噴鼻劑及鹽水噴鼻劑。其中皮質類固醇噴鼻劑適合中度至嚴重的鼻敏感患者，大多屬「處方藥物」，需經由醫生處方予病人；部分則屬「監督銷售賣藥物」，須於註冊藥房經註冊藥劑師評估後才可售賣。

不過，消委會嘗試在沒醫生處方下到藥房購買皮質類固醇噴鼻劑，結果成功購得共6款標示為「處方藥物」及另1款標示為「監督售賣藥物」的樣本，相關資料已交予衞生署跟進。

7款須處方或監督售賣的噴鼻劑：

．鼻眼適 Avamys

．鼻可靈水性鼻用噴霧劑 Beconase Aqueous Nasal Spray （監督銷售賣藥物）

．布地奈德鼻噴霧劑 Besonin Aqua Nasal Spray

．Dalman AQ Nasal Spray

．安鼻適 Nasonex Aqueous Nasal Spray

．Rhinocort Aqua Nasal Spray

．鼻舒達鼻噴劑 Dymista Nasal Spray, Suspension



消委會表示，上述處方或監督售賣的噴鼻劑較常見的副作用包括：

．鼻內有刺痛或燒灼感、乾燥和結痂

．流鼻血

．喉嚨乾燥

．鼻癢、發紅和腫脹等



由於較舊式的產品的皮質類固醇劑量較高，長期使用(特別是高劑量的皮質類固醇)有機會妨礙兒童發育，家長宜留意子女用藥期間的發育狀況，不要胡亂自行購買及施用於兒童鼻敏感患者。此外，須注意長期使用皮質類固醇噴鼻劑有機會引致眼壓上升，因此用藥治療期間宜定期接受眼科檢查，以確保不會出現例如青光眼等嚴重副作用

如鼻敏感患者需同時服用其他藥物，應注意CYP3A4抑制劑與皮質類固醇噴鼻劑可產生相互作用而影響藥效，CYP3A4抑制劑包括一些治療不同病症的藥物，例如抗真菌藥和抗生素紅霉素等。

消委會強調，上述醫生處方或監督售賣的噴鼻劑如在專業醫護人員的指導下，成人和兒童患者使用作舒緩鼻敏感都屬於安全和有效的。

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含藥性鼻敏感噴鼻劑非人人適用。(消委會提供)

部份血管收縮劑標示不清晰

在3類噴鼻劑樣本中，由於血管收縮劑能令血壓上升，因此患有高血壓、心臟病、糖尿病和長者並不宜使用。而前列腺肥大的男士亦要留意使用後亦有令輸尿管收窄的風險，也不宜使用。

在消委會這次收集到的7款血管收縮劑噴鼻劑樣本中，有5款提及相關警示。不過，「鼻寧 Sato Nazal Spray」噴鼻劑的標籤上，則僅建議長期病患者使用前諮詢醫生意見，未有明確提及高血壓或心臟病等病症患者服用後的風險。

有3款樣本未有提及可能與TCA或MAOI出現的相互作用；另有2款樣本則未有提及可引致血壓上升的警示，有1款沒有標示連續用藥的期限或警告。

而正在服用三環抗抑鬱藥或單胺氧化酵素抑制劑等抗抑鬱藥人士，同時使用血管收縮劑亦可能引發血壓上升。當中，只有4款樣本提及與上述藥物同時服用，會產生相互作用影響藥效。另有2款樣本則未有提及可引致血壓上升的警示，有1款沒有標示連續用藥的期限或警告。

沒針對心臟病或高血壓患者的警示：

．通鼻靈鼻藥水Xyloma Nasal Spra

．鼻寧 Sato Nazal Spray



沒標示與抗抑鬱藥同服恐影響藥效的警示：

．九洲通鼻噴霧 FIP Xuzulex Nasal Spray

．通鼻靈鼻藥水Xyloma Nasal Spra

．鼻寧 Sato Nazal Spray



沒標示連續用藥的期限或警告：

．鼻寧 Sato Nazal Spray



▼同場加映，鼻竇炎、過敏性鼻炎差異（點擊下圖看清！👇👇👇）

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噴鼻劑儲存方式各異須注意

消委會提醒，噴鼻劑內的成分並非人人適合，不但有機會令患者愈噴愈鼻塞、影響患者服用其他藥物的效果、甚或對兒童發育，以至患高血壓、心臟病、糖尿病和長者健康帶來嚴重副作用，建議消費者在使用前，應先由醫生作出診斷，並在購買時需徵詢藥劑師意見，勿擅自購買使用，以免因誤用而可能引致其他健康風險，同時需留意以下注意事項：

．注意各藥物的正確使用方法、用藥劑量、次數和連續用藥的期限

．細閱產品標籤和說明書，掌握使用噴鼻劑技巧

．注意產品標示的儲存方法。大部分皮質類固醇噴鼻劑和血管收縮劑需存放於30°C至25°C以下，又不應放於0°C以下或於雪櫃冷藏

．部分鹽水噴鼻劑因使用壓縮氣體提供噴出鹽水的推動力，應遠離溫度較高的位置，並應按照使用說明正確儲存產品

．鼻敏感患者可選擇不含藥性的鹽水噴鼻劑以舒緩病徵

．使用噴鼻劑或以鹽水清洗鼻腔的過程中有機會產生氣霧，使用時應保持空氣流通，並且遠離其他人，以減低傳播疾病的風險

．注意噴鼻劑的衞生，按指示清潔噴嘴及其他部件。

．成人應陪同兒童使用噴鼻劑

．如果產品已過期，即使瓶內仍有藥物或鹽水，也不應繼續使用



▼同場加映，按壓兩個穴位止鼻敏感、噴嚏（按圖了解👇👇👇）

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