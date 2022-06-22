大停電｜食安中心教3招確保食物安全 勿開雪櫃門延長保存時間

昨日（21日）晚上7時許，元朗中電電纜起火，火勢猛烈，導致屯門、元朗及天水圍局部地方大停電，當中天水圍更是重災區，大量住宅電力中斷。遇上停電時雪櫃無法製冷，應如何確保食物安全？食安中心昨日在facebook專頁提醒大家切勿開雪櫃門，另外亦有3點要注意。



中電指由於有3組、12萬2千伏特的高壓電纜損毀，影響元朗、天水圍、屯門的電力供應，估計有16萬戶受影響。直至昨晚約11時半，其中14萬戶已恢復供電，但餘下2萬戶仍未復電，包括天晴邨、天悅邨、天澤邨及天富苑。今早有大批維修工人帶備物料到場搶修。及至今早11時許，中電表示天水圍已全面恢復電力，但希望用戶節省用電減負荷。

昨日（21日）晚上7時許，元朗中電電纜起火，火勢猛烈，導致屯門、元朗及天水圍局部地方大停電，當中天水圍更是重災區，大量住宅電力中斷。（資料圖片）

昨日夏至適上停電，不少居民大呻不論雪櫃、冷氣也無法使用，更擔心雪櫃中的食物會變壞。食安中心在facebook專頁上提醒，一旦停電後將雪櫃同冰格門都關緊，將有助延長儲存食物時間，而存放於雪櫃內的易變壞食物，在停電4小時後都應該棄置。

中心續表示，當雪櫃同冰格門保持關閉時，一旦停電後雪櫃可安全保存食物2至4小時，而全滿的冰格可保存48小時；而半滿的冰格則可保存24小時。

至於有潛在風險的食物，例如蛋、乳製品、海產、肉類、已切開的水果、熟食等，若供電恢復後，建議市民可採取「4小時/2小時原則」去處理食物，即一旦停電4小時或更長時間後，切勿以試食去判斷食物能否安全食用，因為食物的味道或氣味未必反映其已經會變壞。

如市民不確定是否仍能安全食用，就應直接丟掉。至於可在室溫下儲存的食物相對不易變壞，若食物本身存放在雪櫃或冰格內，即使停電過後亦未必須即時棄置。

中心又指，日常應確保雪櫃的溫度為攝氏4度或以下，而冰格則為攝氏零下18度或以下，冰格內應常備一些冰塊及冰墊，可以使冰格保持常滿維持溫度。

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