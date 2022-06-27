梳打水｜碳酸傷牙隨時致骨質疏鬆？營養師拆解3大飲用迷思

梳打水近年成為不少人的健康飲品之選，有營養師指不少人對碳酸水也有迷思，更甚認為可能引致骨質疏鬆，到底飲梳打水是否與清水相同？飲用時有甚麼要注意？



註冊營養師劉嘉豪Jim Lau近日於facebook專頁表示，近日天氣炎熱，不少人也選擇梳打水代替可樂，而市面上出現五花八門的梳打水，有不同味道，甚至加入代糖。但有部份人對梳打水是否健康這方面仍存疑，Jim為大家解答以下迷思。

▼註冊營養師Jim解答梳打水迷思（按圖👇👇👇）

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甚麼是氣泡水



顧名思義即是有氣泡的水，利用高壓空氣或者二氧化碳注入水內。

氣泡水是酸性會破壞牙齒？



氣泡水屬於弱酸性，並不會破壞牙齒，但如果本身牙齒比較敏感，可能出現牙肉酸痛的感覺。

氣泡水會令身體出現骨質疏鬆？



汽水的磷酸會阻礙鈣質吸收，但梳打水裏的碳酸並不會

氣泡水會令腸胃敏感？



二氧化碳會在胃中釋放，增加胃部氣體積聚，容易引起打嗝、胃酸倒流和胃漲。

若有腸胃問題、腸易激綜合症人士，需避免在飯後飲用。

▼同場加映：碳酸水有幾好？（按圖看清👇👇👇）

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Jim續提醒，市面上部份帶有口味的梳打水帶有口味，而大多是使用人工甜味劑，有機會令腸道菌叢受影響，而且飲用後可能會出現對「甜」產生依賴感的直接影響，反而容易令人更想吃甜食。

他建議飲用前先留意營養標示，注意是否含有人工甜味劑和鈉質，有則盡量避免。

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