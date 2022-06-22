長壽｜可單腳企10秒不跌？研究：做不到這動作，10年內死亡風險增

《CNN》與《NBC》新聞報道，《英國運動醫學雜誌》（British Journal of Sports Medicine）6月21日刊登的一篇研究顯示，老年人能夠單腳維持短暫平衡可以預測他們將活多久。



這個研究涉及年紀在51至75歲且住在巴西的1702人，研究人員在初次檢查期間收集體重、腰圍尺寸與體脂測量等數據，並要求受測者用單腳站立10秒鐘，且不能扶着任何東西支撐自己，最後有21%的參與者未能通過。研究人員指出，未能通過測試的人隨着年齡增加，健康狀況大致上趨向於比通過測試的人更差。

相關文章：銀髮健康｜身體隨年齡將現12種老化 參考世衛指引學怎健康老化

+ 20

根據報導，約7%的123名受測者在接下來10年間死亡。研究人員考量年齡、性別、BMI、心臟病史、高血壓、糖尿病和高膽固醇等因素後，發現未能通過單腳站立10秒平衡測試的參與者10年內死亡風險高出1.84倍。

報告指出，不同於衰老導致身體健康、柔軟度跟肌力下降，平衡傾向於保存相當良好至生命的第6個十年，此後就會急遽減弱，也認為簡單的平衡測試納入中老年人的例行體檢可能有所助益。

研究主要作者、里約熱內盧運動醫學專科診所「CLINIMEX」研究教育主管阿勞霍醫師（Dr. Claudio Gil Soares de Araújo）表示，失去平衡可以預測死亡風險的確切原因尚不清楚，但平衡不佳與肌肉骨骼（Musculoskeletal）健康可能跟老年人的虛弱有關聯，「老人跌倒處於非常高的嚴重骨折及其他相關併發症風險，這可能在更高風險的死亡率發揮作用」。

之前跟同僚研究過行動能力和長壽之間關聯的阿勞霍醫師表示，「請記住我們經常需要保持在單腿姿勢，像離開汽車、上下台階或樓梯等」，好消息則是「藉由特定訓練改善平衡永遠不會太遲，一天只要幾分鐘，在家或去健身房都可以有很大的幫助」。

【延伸閱讀，更多銀髮類保健養生建議】

銀髮｜為何人家活到80歲仍開心？不想失能失智 5件事中年起就做

+ 9

養生保健｜5招強化人體自癒力 發燒、小傷口、腹瀉可以不藥而癒

+ 4

銀髮健康｜身體踏入熟齡常見6大退化 心血管外這些位置也要留神

+ 9

延伸閱讀：

中亞沙漠化嚴重 恐讓冰川融化

影／爭風吃醋愛打架？研究發現長頸鹿「長脖子」的背後秘辛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】