銀髮｜怎算肥得健康？囤在臀部還可以　堆在「這裏」心臟病風險高

根據台灣衛生福利部2019年死因統計，心臟病是台灣人第二號殺手，平均每26分鐘就有1人死於心臟病，如何預防則是關鍵，以往大多認為萬惡的脂肪，如今在一項新研究中卻顯示，脂肪竟能保護女性免於心臟病風險？



日前美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）的研究團隊，分析了過去15年中收集的美國全國健康和營養檢查調查（NHANES）數據，研究人員將男女數據根據中位數分為四類：

1. 低肌肉量和低體脂肪

2. 低肌肉量和高脂肪

3. 高肌肉量和低體脂肪

4. 高肌肉量和高脂肪



原始研究數據發現，無論肌肉量多寡，只要脂肪含量愈高，死於心臟病的風險愈高。但值得注意的是，研究人員將已知會影響心臟病死亡率的其他因素排除之後，竟發現女性體內脂肪和心臟病死亡風險間的關係完全改變，且和一般認知大不相同。

相關文章：減肥｜不一定戒澱粉先可以變瘦！藜麥糙米6種中低GI值澱粉助瘦身👇👇👇

+ 10

研究團隊將數據校正後發現，高肌肉量和高體脂的女性心臟病死亡風險，竟然比低肌肉量和低體脂的女性低42%，而且高肌肉量和低體脂的女性，並沒有明顯的優勢，這也表示，女性的體脂肪能夠保護女性，降低心臟病死亡的機率。

至於男性則是要高肌肉量、低體脂，對於預防心臟病更有益。研究發現，高肌肉量和高體脂的男性死於心臟病的機率，比低肌肉量和低體脂的男性少26％，高肌肉量和低體脂則能減少60％心臟病相關死亡風險。這項研究發表在《美國心臟學會期刊（JAHA）》。

研究主要作者普里錫‧斯里坎珊（Preethi Srikanthan）博士說，這個發現可以看出，男性和女性的肌肉量在預防心血管疾病或心臟病風險上的重要性，同時也表明，脂肪對於心臟病風險有著性別差異。

「這個研究並不是鼓勵女性變胖沒關係，其實應該是鼓勵女性把重點放在增加肌肉量，而不是著重在減脂，」新光醫院家醫科醫師柳朋馳提醒，這項研究只能表示可以看到這樣的狀況、關係，但其實並沒有絕對的因果，仍需要更多研究佐證，不過脂肪確實不是萬惡的存在，過去許多研究都發現，脂肪對於身體是有其必要性，且是有好處的。

相關文章：減肥｜餐餐薑葱蒜睡眠充足助瘦身 8個小習慣促新陳代謝早餐必吃?

+ 13

蜜大腿、大屁股竟有好處？ 胖在「這裡」最致命

體脂肪多指的是皮下脂肪和內臟脂肪，其中分布在腹腔和肝膽的內臟脂肪如果過多，容易增加罹患第2型糖尿病和心臟疾病的風險。

男女脂肪分布的型態，會受到荷爾蒙影響有所不同，男性的脂肪多會累積在腹部；女生的脂肪則容易囤積在下半身。「脂肪分布其實也有好壞之分，」柳朋馳指出，從以往的研究發現，分布在臀部、大腿的脂肪多屬於皮下脂肪，能夠作為長期能量儲存庫，反而對身體有好處，甚至有益心血管、促進新陳代謝，不過若是分布在腰腹部則和內臟脂肪有關，恐怕會增加心血管風險。

過去一項刊登在美國心臟學會期刊中的研究也發現，腰圍較細和臀部較大的人，死亡風險均降低。而另一項歐洲內分泌學會會刊《內分泌連接（Endocrine Connections）》的研究則發現，腿粗的人即使肥胖，罹患高血壓的風險仍比細腿者還要低。

脂肪分布差很多，若是腰圍脂肪厚，恐怕就表示內臟脂肪也較多，男女腰圍應分別控制在90和80公分內較健康，「所以如果你發現你的脂肪分布大多在臀腿，可能不用太過緊張，但若是腹部脂肪愈來愈多，那就得趕緊減脂，消除腹部脂肪，」柳朋馳說。

值得注意的是，女性更年期後，會失去雌激素保護，因此腰腹部也會開始容易囤積脂肪，這也是為什麼更年期女性較易有心血管疾病問題。

相關文章：高糖陷阱｜攝糖過多冇記性易衰老9壞處 隱藏高糖8食物慎喝養生茶

+ 5

體脂不是愈低愈好 女性體脂過低恐停經、骨鬆

體脂肪真的愈低愈好嗎？可別把脂肪視為萬惡不赦的仇人，細胞的構造、內分泌、身體的化學反應都跟脂肪有關，體脂肪的存在有其功用，要是體脂肪太少，身體也無法維持正常機能，危害健康。

一般來說，女生體脂肪20～30％都算正常，男生大約落在15～25％之間。而女性必須留意，假使體脂降到20％以下、甚至更低，雌性激素可能開始停止分泌，類似停經現象，皮膚出現皺紋、容易骨質疏鬆。也有些女生可能原本體脂40％，減到30％就開始出現生理期的問題，可能和過度節食有關，建議先就醫找出原因，評估是否改變減重方式，或者服用口服避孕藥讓經期恢復正常。

延伸閱讀：

蘋果形身材的婦女 心臟病風險高

【運動是良藥】肥胖是疾病？有氧、阻力運動有助減重，但「這種運動」效益更高

【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」