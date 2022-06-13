心臟衰竭｜9成患者得病不自知　遇上3大病徵　還以為只是年紀大了

年紀大，體力差，許多人不以為意，認為只是正常老化現象，但小心，這很可能是心臟衰竭的警訊。根據台灣健保資料統計，每年約24萬台灣人被診斷出心臟衰竭，但醫師指出，實際上未被診斷出的總數可能逼近130萬人；且一旦被診斷出心臟衰竭，5年內死亡率逼近50％，比許多癌症更致命。



很多人聞癌色變，但心臟疾病的威脅也不容小覷。台灣衛福部統計，心臟疾病高居2020年台灣人十大死因第2位，僅次於癌症，平均每26分鐘就有1人死於心臟疾病，其中致死率最高的就是心臟衰竭。

3個方法預防和控制心臟病（按圖了解！）

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雖然健保資料統計，國內每年約有24萬人被診斷出心臟衰竭，但中華民國心臟基金會執行長侯嘉殷指出，根據台大醫院在金山地區的長期研究，國內心臟衰竭的盛行率約3.5～5％，換算下來，可能高達125萬～130萬人患有心臟衰竭。

心臟衰竭分4級 留意3大症狀：累、喘、腫

為甚麼這麼多潛在的心臟衰竭患者卻不自知？

侯嘉殷解釋，心臟就像摩打，推動血液到全身再流回心臟，當摩打的馬力不足以順利的推動血液時，便是心臟衰竭。正因為組織器官無法獲得足夠血流，因此，常見症狀包括疲累、易喘、水腫，甚至無法平躺。

不過，心臟衰竭初期症狀並不明顯，根據病人主觀感受可分成4級：

第1級：症狀幾乎無法察覺，身體活動不受限制。



第2級：輕度活動時症狀變明顯，身體活動受限制，但休息即可恢復。



第3級：稍微活動就喘，日常活動明顯受限制，但休息仍可恢復。



第4級：日常活動嚴重受限制，即便躺着休息仍有症狀。



他舉例，一個老太太原本提籃子走路上菜市場需要15分鐘，假使後來走路11分鐘就感到有些累、但休息後還能繼續走，大概就是第2級的心臟衰竭；但如果來回市場一趟需要休息2次才能勉強完成，可能已達到第3級的心臟衰竭。

可是這樣的心臟衰竭分級相當仰賴病人的主觀感受，病人必需有高度警覺，加上有些患者年紀大，錯把症狀誤認為老化，因此高達9成的患者無法早期警覺，往往錯失黃金治療時間，直到緊急送醫住院後，才確診為心臟衰竭。

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心臟衰竭仍可適度運動 慎防反覆發作再入院

除了三高、心臟疾病患者、及有心臟疾病家族史的人，是心臟衰竭的高危險群，其他包括長期貧血、甲狀腺疾病、肺臟、肝臟、腎臟等疾病的患者，也容易導致心臟衰竭。所幸心臟衰竭可以透過藥物及非藥物治療有效控制。

侯嘉殷表示，通常初次發生心臟衰竭的患者，經過急救治療後，可以有較長一段穩定期，也能獲得和初次發作前相同程度的良好生活品質；但如果病人沒有持續規律治療，急性發作、住院的頻率會愈來愈高，穩定期相對愈來愈短，也愈來愈難回到往日的生活品質，最終走向心臟衰竭末期、死亡。

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因此，預防及控制心臟衰竭格外重要，可以從3處着手：

．適當運動：即使心臟衰竭患者，仍可適度運動、進行心臟復健，復健治療師可依據患者的心臟功能好壞規劃運動內容，改善患者的心肺功能。



．飲食控制：包括低油、低鹽、避免高飽和脂肪酸的食物，穩定控制血糖和血脂。



．良好生活習慣：作息正常，有充足睡眠，並戒煙，定期健檢。



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1成心臟疾病患者感染新冠病毒 易致重症死亡

中華民國心臟基金會副執行長趙庭興提醒，感染新冠病毒也可能引發心臟衰竭，病毒會透過多種方式損害心臟，直接侵入心臟或使心肌發炎，甚至破壞氧氣供需平衡而間接傷害心臟，大約25％、相當於每4名重症患者就有1人會觀察到心臟損傷的現象，其中又有6.8％的患者會出現心臟衰竭徵兆。

而本身就有心臟疾病的患者一旦感染新冠病毒，更是重症的高危險群，大約10.5％的患者會因原先潛在的心血管疾病，導致染疫後死亡。

因此，根據中華民國心臟學會指引，絕大多數的心臟疾病患者都可施打新冠疫苗，只有極少數曾服用抗凝血劑造成血栓的患者，建議先暫緩施打。趙庭興也建議，心臟疾病患者可以先向醫師諮詢，再決定是否施打。疫情期間也應隨身攜帶病歷卡與緊急用藥，以備不時之需。

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