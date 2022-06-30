乾燥症｜突然眼乾口乾關節疼痛要小心　易併發其他風濕免疫性疾病

台灣38歲的李小姐身體一向健康，但近一年來發現眼乾、口乾、關節疼痛。在眼科診所治療二個月，也到骨科診所、國術館（專治跌打損傷）、復健科等求診都不見好轉。



直到至過敏免疫科診治，醫師幫她做了眼睛、核子醫學唾液腺掃描檢查、血液中抗體及乾燥症的血液中的抗體檢查（Anti -SSA/SSB），證實為乾燥症。

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風濕免疫疾病 「乾燥症」是其一種

台灣林新醫院過敏免疫風濕科楊樹文醫師指出，乾燥症或稱為休格連氏症候群，是一種全身性的風濕免疫性疾病，也就是一種慢性發炎性疾病，最常影響淚腺和唾液腺的功能。

乾燥症常見的症狀有：眼睛常會有眼睛乾澀感、異物感及灼熱感、發癢、模糊、發紅或有畏光，感覺眼睛容易疲勞，皆因淚液不足，產生慢性乾燥性結膜炎；唾液腺是吞食乾物困難、味覺改變、口灼感、蛀牙增加、胃酸倒流；生殖器官是造成陰道乾燥；消化器官有胃部也可能受到侵犯，而引起胃炎、胃酸分泌不足。

侵犯全身系統性 易併發其他風濕免疫性疾病

乾燥症除了因外分泌腺功能下降，而產生口乾和眼乾症狀外，亦會影響到內部器官，比如：肺部纖維化、肝臟纖維化以及多重器官的問題。還可能造成全身系統性的侵犯，如：肌肉骨骼系統（關節痛或關節炎）、呼吸系統（間質性肺病）、腎臟泌尿系統（間質性膀胱炎）和神經系統等。

台灣楊樹文醫師補充，乾燥症是風濕免疫性疾病中，最常併發其他風濕免疫性疾病的疾病之一，像是全身性紅斑狼瘡和類風濕性關節炎。

症狀需積極治療 無法根治可保養

乾燥症目前並沒有可以真正根治，故其治療以減輕症狀為優先，可從改變生活習慣及環境來著手，例如：減少待在冷氣房等乾燥環境的時間、避免眼睛使用過度及適當使用人工淚液、多喝水並減少食用刺激性的食物、保持口腔清潔以及可用無糖香口膠或略酸的食物來刺激唾液分泌。

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