燒味｜9款熱量最肥係「呢樣」 營養師教4招低脂健康食用貼士

燒味絕對是港式粵菜的佼佼者之一，但因為大部份也是油脂多而被認為不健康。有營養師最近分享燒味熱量及脂肪含量，雖然部份燒味熱量高，但其實有方法可避免吸收過多油脂，從而吃得健康。



註冊營養師朱德賢Vivian在其Facebook專頁分享9款燒味熱量及脂肪含量，當中金沙骨是最為肥膩，因其肉位置近骨，故脂肪量高，同時有用大量燒烤醬調味。其次是皮多肉少、脂肪量高的蜜汁燒雞翼，而第3位則是脆皮燒肉，同樣因為肉位置近骨。

▼燒味熱量排名，以每件計算（按圖👇👇👇）

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1. 金沙骨（60克/件） 217卡路里｜脂肪量：13克



2. 蜜汁燒雞翼（51克/件） 131卡路里｜脂肪量：9克



3. 脆皮燒肉（25克/件） 127卡路里｜脂肪量：7克



4. 燒鵝連皮（25克/件） 76卡路里｜脂肪量：9克



5. 燒鴨連皮（25克/件） 76卡路里｜脂肪量：5.5克



6. 油雞連皮（15克/件） 38卡路里｜脂肪量：2.5克



7. 白切雞連皮（15克/件） 28卡路里｜脂肪量：2.5克



8. 半肥瘦叉燒（10克/件） 28卡路里｜脂肪量：2克



9. 紅腸（每塊） 28卡路里｜脂肪量：2克



Vivian續提醒，如果白切雞去皮走薑蓉或者揀瘦叉燒走汁的話，其實每分熱量都只是500至600kcal，都是不錯的選擇。她補充，每間餐廳料理方法不同，所以以上數字僅能作參考，建議大家還是少吃為妙，另外如果進食了高脂食物，只要拉上補下也是能夠解決。另外，又建議4大避重就輕的要訣。

去皮去肥



大部分燒味例如油雞、白切雞、燒鵝等，其大部份脂肪都保留在皮層，所以如果去皮去肥，脂肪量就能減半，所剩下的肉都屬優質蛋白質，而且燒鵝去皮去肥後，每件可以減少16kcal熱量；另外叉燒亦可以選擇「瘦叉」，其脂肪量只係半肥瘦叉燒的1/3。

走薑蓉



薑蓉主要成分為脂肪油，所以一湯匙已經有86kcal熱量同9g脂肪。

少汁或醬汁要另上



燒味汁的鈉含量普遍較高，有時更會加入滾油，零卡路里脂肪上升，所以如果醬汁能夠另上就可以更有效控制鹽分和脂肪。

控制份量，盡量少飯



一般坊間燒味飯都有2碗至2碗半的飯量，這個份量對於一般成年女士都太多，故建議大家可以選擇少飯。

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