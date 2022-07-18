尿道炎｜尿液混濁、還感到燒灼感？營養師教6招預防感染降復發率

炎熱夏季也是細菌及其他微生物滋生的溫度與濕度！台灣營養師王證瑋表示，夏季容易好發泌尿道感染，雖然泌尿道感染可以影響任何人，但女性因尿道較男性短，細菌更容易到達膀胱造成感染，因此泌尿道感染以女性居多。



王補充，95%尿路感染是細菌導致，少數由真菌引起感染。

6大方式預防泌尿道感染、降低復發率（按圖👇👇👇）

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若民眾出現小便燒灼感、頻尿、尿液混濁或深色、尿液有強烈氣味、尿不乾淨的感覺、骨盆痛等症狀，就要小心是泌尿道感染！王證瑋補充，泌尿道感染治療可能會因感染原因而異，尤其是慢性和復發性尿道炎，可能需要抗生素治療，但也推薦民眾透過6大方式預防感染並降低復發。

6大方式預防泌尿道感染、降低復發率

1. 多喝水

定期排尿可以幫助沖洗尿道中的細菌防止感染！當水分不足時，會減少排尿次數，進而導致細菌滋生，因此多喝水可以幫助排尿降低尿路感染風險。

2️. 增加維他命C攝取量

增加維他命C攝取量，使尿液PH值變得更酸性以降低尿路感染風險，進而殺死引起感染的細菌。

3️. 補充蔓越莓

蔓越莓可以藉由防止細菌粘附在泌尿道上，幫助降低尿路感染機率。

4️. 補充益生菌

益生菌可藉由食物如乳酪、酸奶或補充劑等，增加有益微生物。它們可以促進腸道中菌叢平衡。益生菌可以幫助預防尿路感染，並有利於抗生素治療後恢復腸道菌叢健康。

馬上了解尿道炎的成因及症狀（按圖👇👇👇）：

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5️. 養成健康衛生習慣

預防尿路感染首先要養成一些良好的衛浴和衛生習慣，可以用私密處專用洗劑清洗，降低泌尿道發炎機率。

6️. 天然抗生素「大蒜」

研究發現大蒜和大蒜萃取物具有抗菌特性，能夠阻止細菌生長，預防泌尿道感染。

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