熱射病｜內地男戶外工作體溫升至42度突昏迷 中暑急救5步驟要知
酷熱天氣下仍要戶外工作，必須要多補充水分及定時休息，否則隨時引致死亡！內地河南省一名工人，在攝氏40度高溫下戶外工作2小時後，抵不住酷熱突然昏迷，被送院搶救。醫生經檢查發現他體溫竟高達42.3度，內臟如被煮過一樣，最後診斷為「熱射病」，情況並不樂觀，更指「熱射病」的死亡率可高達50%。
綜合內媒報道，44歲張姓男子在烈日下冒着攝氏40度高溫，在戶外工作了2小時後，突然暈倒昏迷。張男被送往醫院進行急救，經檢查被初步斷定他因過熱而陷入昏迷，醫護人員於是立即用冰毯、冰帽等替他降溫至安全範圍內。
醫生當時量度到他的體溫竟高達42.3度，內臟如被煮過一樣，斷診他患上「熱射病」。醫生指，熱射病原理為人體溫度一旦升高，體內失去散熱功能，熱能會隨着血液被心臟泵到內臟，所有的內臟就會像在水裏煮過一樣，影響功能，根據統計死亡率在50%左右。
院方表示，熱射病在中暑分類中屬重度中暑，是因人長時間處於高濕、高溫及密閉環境下引發，而體溫會快速升到40度以上，且不會出汗，直接陷入昏迷，跟一般中暑情形相比易於分辨。
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中暑急救法要知！
當長時間處於非常酷熱及濕度高的環境，損壞中樞神經系統控制體溫的功能，例如未能利用出汗散熱，體內過量之熱力無法散發而導致體溫上升。中暑可以導致多個系統組織和器官受損，甚至死亡，所以需要緊急治療。
徵狀：
．逐漸減少甚至停止出汗
．皮膚變得乾燥、潮紅
．體溫上升，可達至41.1度或以上
．脈搏急促及微弱、呼吸亦逐漸加快
． 感到頭痛、暈眩或神志不清甚至不醒人事
處理方法：
1. 移離傷病者至陰涼處
2. 維持「氣道暢通」、「呼吸」、「血液循環」
3. 盡快為傷病者降溫：
．除去衣物
．先向傷病者灑水，再用扇撥涼或吹風扇以助水揮發
．可用濕有冷水的海綿連續抹身
．在兩邊腋下及腹股溝放置濕有冷水的海綿或毛巾，每3分鐘更換一次毛巾
．如情況許可，將傷病者安置於冷氣房
．若傷病者出現震顫，應立即停止降溫，並為傷病者保暖
．若情況輕微者，通常短時間內會恢復意識，可補充水分、食鹽水或運動飲料
4. 如傷者未恢復意識，速送醫院
5. 密切注意傷病者對降溫之反應