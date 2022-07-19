中暑｜室內也會中暑？喝花茶咬冰塊助降溫　4消暑妙招抗酷熱天氣

天氣逐漸炎熱，最怕的就是有中暑問題，雖然宅在家就不會受到太陽直曬，但其實還是有中暑的可能喔！



造成室內中暑的最大主因，是因為空氣不流動，散熱速度下降，產熱速度大過於散熱速度，空間內的熱能無法排出，導致環境溫度不斷升高，若再加上人體溫度調節不佳，則容易產生熱傷害的症狀。

4招清熱消暑妙招（按圖👇👇👇）

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室內中暑有什麼症狀？

如果有出現頭暈不適、全身虛弱無力、呼吸急促、心跳加快及體溫升高等等之症狀，都有可能是有室內中暑的症狀，這時候就需要適時補充水分及維持室內良好空氣流通，若症狀一直無改善，甚至更嚴重，請盡速就醫以免造成不可逆轉的傷害。

那該如何避免室內中暑呢？以下提供了4招清熱消暑的方法，有助於避免熱傷害上身。

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4招清熱消暑妙招

一、喝冰開水

有些人會認為中醫不建議喝冰開水，但其實不好的是「冰涼食物、飲品」，像是雪糕、含糖飲料等，因為含有太多的添加物，讓身體變得不健康，而不全然是「冰」不好；如果只喝單純的冰開水，在快中暑、已經中暑，或是身體很燥熱的時候，可以幫助消散暑氣。

二、喝三種茶飲

有時暑氣會囤積在體內，單靠喝冰水也沒辦法消除，這時可以泡薄荷、菊花、金銀花3種茶來喝，這3種茶，不但可以幫助消暑，還可以清熱，把體內淤積的熱毒驅散，金銀花還有增強上呼吸道免疫力的功能，可以避免氣溫變化造成的感冒。

▼同場加映，4種天然調節體溫方法：（點擊下圖看清！👇👇👇）

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三、含或咬冰塊

對於腸胃功能比較不好的人來說，喝太冰的水，可能會造成腸胃蠕動而不舒服，則可以改用「咬冰塊」來替代。新鮮的冰塊放在嘴裡，慢慢融化，也可以達到補充水分跟消暑的作用。

四、吃消暑食物

愛玉、仙草是傳統的消暑食物，同時還可以增強免疫力，吃起來又滑順、容易入口，是很不錯的選擇，但要記得是真正的愛玉籽、仙草去做的才有效，化學合成的沒有效。

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