失眠｜飲用咖啡、茶飲後睡不著？必學夜晚入睡3妙招避咖啡因搗亂

一早工作無精打采該怎麼辦？來杯熱茶或咖啡肯定是許多人擺脫睡意、提振精神，早起工作的必備飲品，然而，若是在睡前飲用，飲料中所蘊含的咖啡因卻也容易造成失眠，影響隔日精神狀態。究竟晚上睡不著時該怎麼辦？跟下午喝茶、喝咖啡有關係嗎？

文：吳承諦 資料查核：Hello 醫師



《Hello 醫師》將會為你介紹咖啡因與睡眠的關聯，以及如何降低其影響並提供3個幫助入睡的小撇步，讓你夜晚能做個好夢。

3個幫助入睡小秘訣（按圖👇👇👇）

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咖啡因的提神機制：與腺苷的交互作用

茶飲和咖啡等飲料中含有稱為咖啡因（或稱咖啡鹼）的物質，而其提神妙用則與人體中的「腺苷」息息相關。

腺苷是一種化學物質，當腺苷在血液中濃度上升時，會與大腦的腺苷受體結合，抑制神經活動使得人嗜睡，此現象稱之為「睡眠驅力」，當腺苷濃度愈高，人體的睡意也會愈加強烈。

由於咖啡因與腺苷的化學結構類似，當咖啡因進到體內後，會取代腺苷與大腦受體結合，故讓人精神抖擻，但體內的腺苷數量仍會持續增加，當咖啡因被代謝掉之後，大量的腺苷會再次與腺苷受體結合，引發更濃烈的倦意。

咖啡因打亂睡眠週期，避免下午飲用咖啡、茶飲

一般而言，咖啡因在成人體內的半衰期（物質濃度僅剩原來一半所需時間）大約為3~4小時、孕婦或是有服用口服藥物的患者則為5～10小時。依每人體質不同，早上9點的咖啡，很可能直到晚上6點才完全從體內代謝，因此即便於午餐後或下午喝咖啡提振精神，仍可能導致晚上難以入眠。

為預防夜不成眠，台灣衛福部建議，成人每天咖啡因攝取量應低於400毫克為佳，約等於2杯便利店中杯美式的咖啡因含量，並在下午4點後便盡量避免攝取含咖啡因飲料，尤其是睡眠品質不佳或入睡時間較久者，則應提前至下午2點，以免影響夜間睡眠品質。

▼攝入過量咖啡因有不少副作用（按圖👇👇👇）：

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注意食品是否含有咖啡因，可於睡眠喝飲料助眠

不只是喝茶和咖啡會影響睡眠，許多食品中也含有咖啡因，如朱古力、可可豆、可樂及部分藥品，建議對咖啡因耐受性較低者，不妨於平時食用零食與飲料時，留意營養標示是否含有咖啡因，以免於食用後發生失眠。

而若是下午、傍晚飲用咖啡因飲料導致晚間難以入眠時，不妨可嘗試以下有寧神、助眠成份的飲料，以放鬆心情，快速入眠。

牛奶：牛奶含「色胺酸」，能在人體內轉化為褪黑激素，褪黑激素能夠促進睡眠，溫熱牛奶效果尤佳。須要注意，牛奶與咖啡若是一同飲用會形成草酸，建議在飲用咖啡半小時再飲用咖啡。

蓮藕茶：蓮藕有養心安神功效，可有效緩解失眠，且含豐富營養，泡成茶飲飲用，同樣也有助眠功效。

另外，建議民眾於睡前1小時內應保持心情放鬆，從事閱讀等靜態活動，盡量避免使用手機或電腦，以防藍光刺激腦部使人變得亢奮。若仍無法入睡，可以起身20分鐘放鬆後，等到有睡意再上床，避免強迫自己入眠，使得心情更加煩躁，反而延長失眠時間。

▼註冊營養師Ian一一拆解咖啡迷思（點擊下圖看清👇👇👇）：

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：喝茶、咖啡睡不著怎麼辦？教你夜晚入睡3妙招，別讓咖啡因搗亂】

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