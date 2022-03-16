瞓晏覺｜每日15分鐘午睡避失眠 日專家推介3大飲品助提神排毒

午餐後容易飯氣攻心「瞌眼瞓」？有研究證實，睡午覺可可以恢復疲勞，提升下午工作的專注度，有助提高整體工作效率。不過睡太多易導致晚上失眠，睡覺姿勢差或令肩背痛，到底怎樣才是最佳的午睡？



日本睡眠專科醫師西多昌規指，不論在辦公室或是在家工作，在午時小睡也對大腦有不錯的提神功效。午睡時間雖短，卻好處多多，首先，頭腦變清晰讓下午工作的進度更快，加上可緩解大腦疲勞，精神好到傍晚以後也不太會打瞌睡。有些人一開始或許很難入睡，不過閉目養神也就足夠，因為閉眼可阻斷視覺資訊，便能讓大腦獲得充分的休息。

而最佳的午睡有以下條件：

▼最佳午睡條件（按圖看清👇👇👇）

最佳時間



在中午12點到下午3點最適合午睡，有效率地睡15至20分鐘，可將失智症的罹病風險降低至5分之1。

如果想利用休假的日子補眠，可以選在上午到下午3點之間睡個早午覺，以1.5小時為限。

在安靜的環境睡覺



睡時可用小手巾和耳塞，手巾可代替眼罩蓋住眼睛，不只具備遮蔽燈光的效果，還能讓人感覺平靜。而耳塞可暫時隔開環境產生的音量和噪音。

坐在梳化上睡覺



不要選在昏暗的臥室午睡，或是躺在梳發上睡覺，在桌上趴睡是可以避免進入深層睡眠，但頭、臉、背跟腰都會不舒服，臉上、手臂也很容易產生睡覺的壓痕。

坐在梳化上睡不但能夠好好放鬆，也可避免進入深層睡眠。

咖啡午睡法最提神！

西多昌規推介「咖啡午睡（Caffeine Nap）」，他解釋攝取咖啡因後平均需要15至30分鐘才能被身體吸收，如果喝了咖啡立刻去睡，不但能防止睡過頭，醒來咖啡因剛好發揮功效，可以提升工作效率。

▼咖啡午睡法知多啲（按圖看清👇👇👇）

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咖啡午睡法：

1. 喝完咖啡再午睡

2. 事先設好鬧鐘

3. 不在床上睡



另外，西多昌規亦指人們工作到了下午3點應該要補充水份，讓水份充滿膀胱，使其排尿，將體內的代謝毒素排掉，同時給五臟六腑補充水份充滿血液及淋巴液、組織液等，適合喝杯下午茶。

玫瑰紅茶



材料：紅茶3克、玫瑰花3朵、方糖1塊、檸檬1片

做法：紅茶用70-90度熱水沖泡3分鐘，再加入玫瑰花、方糖、檸檬

功效：美容養顏、潤膚

珍珠茶



材料：綠茶3克，優質珍珠粉2至3克

做法：珍珠粉加水煮5分鐘，用熱滾水沖泡的綠茶送服，隔10天服1次

功效：清熱消炎解毒，潤肌澤膚，美容養顏

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