飲咖啡時間｜免骨質疏鬆每日宜飲多少？飲對時間提神效果最強！

咖啡是很多人的日常生活必需品，有時不止一杯，二至三杯也有可能。想藉着咖啡提神，何時飲先最有效？每日最多喝多少杯而不影響健康？



咖啡提神 工作前15分鐘飲

飲用咖啡後，血液中的咖啡因濃度約在15分鐘至2小時內達至最高濃度，半衰期約在2.5至4.5小時。用來提神的咖啡，建議在早上開始工作前15分鐘飲用，提神的效果大約維持到中午左右。需餵哺母乳的媽媽在剛哺乳完畢的時候最適合喝咖啡，這可避免乳汁中有太多咖啡因，因為母乳中的咖啡因濃度在飲咖啡1小時後會達到最高濃度。

當飲了咖啡後，血液中的咖啡因濃度約在15分鐘至2小時會達至最高濃度，最有效提神。（VCG）

成年人每日2杯美式熱咖啡 已達建議上限

據研究指出，一般成年人每日的咖啡因攝取，不宜超過400毫克，懷孕及哺乳婦女每日不超過200毫克。以咖啡連鎖店的中杯裝美式熱咖啡為例，每杯約含176毫克咖啡因。換言之，健康的成年人每日不宜喝超過2杯；而懷孕及哺乳婦女宜控制在1杯內，但還需視乎不同的咖啡豆來源及咖啡烹煮方式，均會影響咖啡因的含量。

長期攝取過多咖啡因會造成什麼健康風險？註冊營養師劉子欣（Celia）就曾在訪問中提到，吸收太多咖啡因會讓鈣質流失，有可能造成骨質疏鬆。

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一般健康的成年人每日不宜喝超過2杯中杯裝熱美式，否則咖啡因超每日建議上限。（Nathan Dumlao/Unsplash）

咖啡宜避免添加劑 6類人士慎飲

以上都是以黑咖啡（齋啡）來舉例，如怕齋啡太苦，可加點牛奶、植物奶及些少糖來調味。至於添加奶精、糖漿或其他添加劑的咖啡則宜避免，否則有機會導致體重增加，愈喝愈肥。

由於咖啡是提神飲品，容易失眠的人，在傍晚過後應避免飲咖啡；而有腸胃潰瘍、胃酸倒流、缺乏鐵質的人士、懷孕及哺乳的婦女應先諮詢家庭醫生意見才飲用。

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以往水中銀（國際）生物科技有限公司旗下的小魚親測平台曾對市面上37款連鎖咖啡店及餐廳的咖啡進行安全檢測，當中有12款完全通過毒理測試，意即未發現含類雌激素或可致癌的急性毒素，獲評為品質卓越，取「綠魚」標籤，屬於安全無毒的產品。

請按圖了解12款獲「綠魚」評級，不含毒素和類雌激素的咖啡名單（價格由高至低排序）︰

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參考資料︰自由健康網