睾丸癌｜愈年輕愈易有？多蒙特貴價新兵睾丸現腫瘤 自我檢查3步驟

德甲勁旅多蒙特近本月初花費了3,450萬歐元轉會費羅致的28歲科特迪瓦前鋒賀拿（Sébastien Haller），但賀拿日前卻被診斷出睾丸出現腫瘤，疑似為睾丸癌，為多蒙特披甲無期。



一般而言，大部份睾丸癌患者都是自己察覺病徵的，因此男士們應定期自行檢查睾丸，避免錯過確診及黃金治療時機，然而男士日常應如何自行檢查睾丸才準確？



賀拿周一已經離開訓練營，回德國養病。（Twitter）

加盟不足一月未曾披甲

加盟至今不足一個月的賀拿，至今還沒為多蒙特披甲過一場正式聯賽或盃賽。對於賀拿被診斷出睾丸有腫瘤的消息，多蒙特發表聲明指，賀拿周一早上（18日）訓練後突感不適，經檢查後證實其睾丸有腫瘤，未來他將作更詳盡檢查。據《每日郵報》、《GOAL》等多家外媒報道，賀拿患上的為睾丸癌。

本月6日，賀拿以總值3450萬歐元轉會費，從阿積士加盟多蒙特。根據《轉會市場》網站資料，他是多蒙特今夏最大手筆的新援，也是多蒙特史上第二昂貴的新兵。他之前踢過烏德勒支、法蘭克福、韋斯咸等球會。

▼同場加映，男士疫後調理湯水，益肺補腎育精湯：（按圖👇👇👇）

+ 5

相關文章：疫後壯陽｜男士染新冠恐失雄風 ? 中醫:一款湯水助育精兩類人忌服

年輕反成睾丸癌高危因素

相比其他常見癌症，睾丸癌最大的分別在於患者多為15歲至45歲的年輕男性，而且相對罕見。據香港癌症資料統計中心資料顯示，本港2019年的睾丸癌新症數量為100宗，死亡個案為2宗。

睾丸癌的確切成因至今仍然未明，不過高危因素包括家族中曾有人患上睾丸癌，或身體曾出現睾丸未降（隱睾）等睾丸異常發展的情況，常見的症狀包括：

．睾丸出現無痛的腫塊

．睾丸肥大

．陰囊感覺沉重

．下腹或鼠蹊隱隱作痛

．陰囊突然積聚液體

．睾丸癌可能產生激素，令乳腺增大或疼痛



▼同場加映，孩子睪丸變小危機知多啲：（按圖👇👇👇）

+ 4

相關文章：兒童染疫睪丸恐變小？ 醫生：睪丸變小因素多 家長如何檢查？

定期自行檢查睾丸 治癒成功率高

事實上，大多數睾丸癌患者都是自己察覺病徵的，因此男士應定期自行檢查睾丸，以及早察覺早期的睾丸癌。據美國癌症協會建議，各男士可在洗澡後，透過以下步驟自行檢查睾丸的情況：

1. 站在鏡子前，檢查陰囊表皮，留意有否腫脹

2. 將姆指按在睾丸上，食指及中指則放在睾丸下，手指輕輕轉動睾丸

3. 找出附睾(即睾丸後柔軟的管狀物)，若發現腫塊或其他睾丸癌症狀，應盡早求醫

*若在檢查時發現兩邊睾丸大小不一，仍屬正常情況，毋須過分擔憂



愈早確診睾丸癌，完全康復的機會愈高。睾丸癌治癒的整體成功率非常高，超過九成患者可以康復，治療方法包括單獨或混合進行外科手術、化療或放射治療。醫生會根據癌症部位的大小、癌症對患者生活的影響程度，以及是否有其他病態出現，向患者建議最佳的治療方法。

對於患者憂慮術後恐失生育機會，醫生一般會安排患者在手術前進行輔導，讓他們考慮是否在化療前先貯存精子，從而保留生育的機會。而本港的大學醫院和私家醫院都有提供貯存精子服務，但患者須自行承擔有關費用。

▼同場加映，增加睾丸酮食物：（按圖👇👇👇）

+ 4

相關文章：男性健康｜睡得少睾固酮下降易陽痿？多吃5類食物曬太陽治性冷感