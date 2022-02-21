疫情｜男性染新冠恐降生育能力 港大：可致睪丸萎縮一方法可預防

新冠肺炎疫情肆虐全球，男士隨時恐「絕後」？港大微生物學系研究團隊近日發表研究指，男士在感染新冠病毒後，恐會導致性腺機能減退（性慾減低）和生育能力下降，即使患者康復仍然受到影響。

倉鼠感染新冠肺炎後120天睪丸萎縮的圖片。（港大微生物學系）

新冠倉鼠睪丸萎縮停產精

港大研究團隊在這次研究中抱倉鼠分成兩組，實驗組倉鼠感染了新冠病毒，對照組倉鼠則感染流感病毒，研究主要比較兩組倉鼠的睾丸和性激素變化。

研究發現，病毒由鼻腔進入倉鼠體內感染倉鼠，新冠病毒感染組的倉鼠出現了較為輕微的自愈性肺炎，可以不治而愈。但即使鼻腔感染倉鼠只能導致非重症的肺炎，倉鼠的精子數量和血清內的睪丸酮在4至7日之內急劇下降。

在感染42到120天後，倉鼠的睪丸更出現萎縮，尺寸和重量下降，同時體內的性激素水平顯著降低。倉鼠的睪丸並出現急性炎癥、出血、曲細精管壞死和停止生產精子的現象。

▼同場加映，快速檢測呈陽性五大Q&A：（按圖👇👇👇）

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袁國勇：接種疫苗可預防

感染病毒後的7至120天，睪丸組織的炎癥、變性和壞死一直在持續，而Omicron 和 Delta變種病毒也能引起類似的損傷。至於經鼻內感染甲型流感病毒的對照組倉鼠，則沒有出現睪丸感染或損傷。

有關研究結果目前已在醫學期刊《臨牀傳染病》發表。據領導團隊的港大微生物學系講座教授袁國勇指，在照顧新冠復原期的男患者時，需注意可能會出現性腺機能減退，例如性慾減低和生育能力降低的情況，不過他表示接種新冠疫苗可預防這種併發症。

▼同場加映，醫生簽發「疫苗醫學豁免證明書」十大疑問：（按圖👇👇👇）

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新冠後遺症多達200個

除了影響男性生育能力外，新冠患者康復後亦可能面對「長新冠」(Long Covid)的困擾。據世衞在官方聲明指，「長新冠」就是新冠肺炎後遺症。這症狀通常發生在已確診或可能被新冠病毒感染的人身上，通常「在染疫後3個月內出現、持續至少2個月，並且無法由其他診斷解釋」。

據英國衞生部指，這些後遺症的影響範圍可多達10個器官系統，症狀甚至高達200個，當中比較常見的包括：

疲勞、認知功能障礙

頭痛、心悸

呼吸不順、脫髮

胸痛、胸悶

味覺和嗅覺變化、關節疼痛

心臟、肺、腎臟和腸道損害等



▼同場加映：接種疫苗前後須知（按圖👇👇👇）

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「長新冠」暫未可根治

對於新冠病毒如何導致上述這些長期症狀，科學界暫無明確答案，但有研究推測病毒可能已從患者身體的大部分器官清除，但仍潛伏在人體的某些角落中，比如腸道、消化系統或神經系統。

新冠病毒可以直接感染人體多種細胞，並引發過度活躍的免疫反應，這也會對整個人體造成損害。感染新冠病毒也可能改變人體的器官功能，比如肺部陰影。感染冠狀病毒非典病毒（Sars）或中東呼吸綜合徵冠狀病毒（Mers）的病人出現長期症狀問題。

但新冠病毒也可能改變人的新陳代謝。感染新冠病毒後，糖尿病患者難以控制血糖水平，非典病毒影響人體脂肪變化的時間至少長達12年。

新冠病毒可能對大腦結構造成影響，還會對血液產生某些異常影響，包括異常血凝結和血管損壞。但這方面的研究尚未得出確切結果，在確定導致新冠長期症狀的原因和病理之前很難找到治療方法。

▼同場加映，養和醫院早前公布科興、復必泰抗體水平研究（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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