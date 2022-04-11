口腔癌｜口腔白斑等如生痱滋? 港大推口腔癌預測平台公眾免費使用

每當發現口腔出現白斑，不少人只會以為自己長痱滋而未有理會。然而，如果這些「痱滋」長期未有好轉，隨時是口腔癌先兆！

港大團隊近日聯同澳州學者研發出人工智能平台，患者輸入資料後，可預測到他們20年內的口腔癌病變風險，準確度超過八成，目前已開放予醫護人員和公衆免費使用。

患有舌類扁平苔蘚黏膜炎的患者。（港大提供）

患有頰黏膜白斑的患者。（港大提供）

口腔癌半數患者難存活5年

口腔癌是一種頗常見的癌症，影響頭頸部位。大約五成的口腔癌患者存活不超過5年，主要是發現時已屬較後期，需要複雜的治療方案，癌細胞亦有可能已擴散到其他部位。

口腔癌初起的表徵很多時是口腔内一些白斑，臨床診斷為口腔白斑病（oral leukoplakia OL） 和口腔類扁平苔蘚黏膜炎（oral lichenoid mucositis OLM)。這些白斑可能在出現一段長時間後才被確診口腔癌，所以能儘早發現並持續監察，防止它們惡化發展至為重要。

對於上述兩者轉化為癌症的風險，目前全球的風險比率由0.4%至40.8%不等，因此要得知那些白斑最終會演變成口腔癌，臨床上是極大的挑戰。病人一般需要定期覆診和接受多次切片檢查，持續監察多年，令患者感到疲憊甚至拒絕覆診。因此，若能因應個別病人的狀況，預測其演化成癌症的風險，將有助醫療人員為病人制定特定的醫療策略和跟進方式。

▼同場加映，其他口腔癌先兆症狀：（按圖看清👇👇👇）

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英國測試準確率達82% 本港測試準確率達95%

針對以上情況，香港大學（港大）牙醫學院、李嘉誠醫學院，瑪麗醫院病理部，以及昆士蘭詹姆士庫克大學醫學與牙科學院的研究人員，近日共同研發了一個網上平台，在輸入相關資料後，能針對患有OL或OLM的病人，預測他們的口腔癌病變風險，預測期長達20年之久。網上平台開放給醫護人員和公衆免費使用。

研究團隊採用「DeepSurv」人工智能演算法，此演算法預測癌症病變的表現優異，經一連串的驗證練習後，能根據病人的一般個人統計資料、臨床和病理數據，以及治療資料等準確預測病人罹患的風險。

研究中透過驗證香港716名病人數據，「DeepSurv」正確預測95%病人的癌症風險水平，已具可轉化作實際臨床應用的標準；透過驗證英國紐卡素泰恩382名病人數據，平台正確預測82%病人的風險水平，表明其對不同的人口也具實用性。

研究結果目前已在國際學術期刊《Cancers》發表，團隊期望這人工智能工具有助改善口腔癌的預防和早期診斷。利用開放平台，醫護人員可為高危患者制訂監測時間表和治療策略，對資源有限的醫院，有助其確定處理病患的優先次序。

▼同場加映，正確使用漱口水須知：（按圖看清👇👇👇）

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「DeepSurv」進行OL或OLM病患者的癌症風險預測。（港大提供）

平台使用者需適時更新數據

使用平台預測病變風險，需輸入26項有關病人的個人背景資料、病症的臨床和病理描述，以及接受的治療等。就每個個案的風險評估，平台會呈現一條曲線，展示每個時間點預測的風險級別。而當患者達到一定的風險水平時，醫護人員可開始加密對患者的監察。

除了醫護人員，OL/ OLM患者使用平台可了解自己的病情趨勢，這有助提高風險意識，鼓勵他們定期覆診，並在有需要決定是否做切片組織等進一步檢查時，得以參考。

而預測的風險水平，從輸入資訊日起計17年内維持準確度。值得注意的是，預測的風險曲線會隨著輸入數據的轉變而有所變化，例如吸煙和飲酒狀況、受影響的口腔部位、接受的治療、復發情況以及治療監測期間口腔上皮變異的程度等，因此輸入數據需適時更新。

據率領團隊的港大牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授蘇宇雄認為，雖然驗證練習的成果顯示平台非常可靠，但仍有需要再進一步優化發展，特別是癌症確診前涉及很多生物分子層面上的轉變，故計劃加入OL和OLM演變成癌症的過程中相關分子生物標記的訊息，以提高風險估計的精準度，再評估其臨床成效，以及經臨床試驗了解其對OL和OLM護理的影響。

「DeepSurv」 免費平台：



．英文版本．中文版本

研究團隊成員包括香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授蘇宇雄醫生、研究助理教授蔡小慧博士、博士生John Adeoye醫生和口腔黏膜科學臨床副教授鄭立武醫生。（港大提供）

▼同場加映，口腔癌與HPV關係：（按圖看清👇👇👇）

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