異食癖｜女童胃部藏驚人頭髮團 靠一招免手術 拆解異食癖4大標準

孩童少不免會有經常「放嘢入口」的壞習慣，不過內地一名因腹痛入院的5歲女童卻十分誇張，醫生竟從她的胃部發現一團長約8厘米、寬約5厘米的髮團，再無法簡單取出、而開刀風險又太大的情況，院方卻忽發奇想，讓女童狂喝一類飲品三日，最終成功取出髮團。



飲3日可樂助取出髮團

廣東醫科大學順德婦女兒童醫院日前接收到一宗病例，一名5歲女童出現腹痛、發燒等徵狀求醫。經超聲波檢查發現，女童的胃部出現陰影。醫生原以為只是胃部異物殘留或胃結石，但照胃鏡後卻發現女童胃部充滿頭髮，且經長時間在胃內積聚後，頭髮和食物殘渣混合，變成長約8厘米、寬約5厘米的髮團。

儘管醫生用胃鏡反覆沖洗，甚至用鉗拉扯，但仍難以取出髮團。因為剖腹手術對小孩傷害較大。院方決定先用碳酸氫鈉進行「浸泡」，中和胃部酸性粘稠的食物殘渣，令髮團鬆開。因此，女童需要喝3天碳酸氫鈉、可樂等飲品「浸泡」髮團，之後再做胃鏡檢查時，髮團內食物殘渣已被清除，並成功用胃鏡鉗夾取出。而女童術後亦無不適，當日就出院。

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女孩頭頂現禿髮斑

女童母親事後憶述女兒早在嬰兒爬行期已會拾地上頭髮來吃，儘管經制止後一度收斂，但女兒3、4歲時又故態復萌，經常在她沒發現的情況下再吃起頭髮。而醫生檢查女童的頭部時亦發現，她頭頂出現一個比硬幣還大的禿髮斑，估計就是女童吃頭髮的壞習慣所致。

據院方指，女童行為稱為「異食癖」，成因主要有二，包括可能女童身體缺乏微量元素，如鋅、鐵，令她不由自主找一些東西來吃；其二是女童的心理行為出現異常而引起的壞習慣，令她尋找一些東西安慰自己，其中吃頭髮的異食癖較少見，比較常見的誤服物品包括泥土、肥皂、冰、塗料、紙丁及粉筆等。

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異食癖常見於女性及兒童

據《精神疾病診斷與統計手冊》資料顯示，診斷出異食癖主要有四大標準：

．持續食用非營養物質至少一個月以上

．食用的物質被認為不適合其年齡應有的發展水平

．食用非營養物質的行為並非患者所屬文化習俗的一部分

．如果進食行為僅發生在其他精神疾患的病程中，須得到獨立臨床診斷

異食癖在女性和兒童中更常見，特別是懷孕婦女、幼童及有發展障礙的人群，如自閉症患者。隨着誤服的物質，患者可能出現的併發症亦各有不同，例如由不能被人體消化的異物引發的腹痛；某些塗料會導致鉛中毒；毛球可造成腸梗阻；灰塵可引起弓形蟲或弓蛔蟲感染及其他寄生蟲病等。

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