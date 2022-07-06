腸胃健康｜連環屁代表患大腸癌還是消化好？5種情況可增放屁頻率

排氣順暢代表消化好，身心較為舒暢，無法正常排氣，不只影響食慾，心情也會跟着低落。但是，屁放得越多越健康嗎？還是連環屁是大腸癌前兆嗎？醫生說，有5種情況，會導致放屁頻率增加，市民可以自我檢視腸道的狀態，如果伴隨排便習慣、形狀改變，應提高警覺，進一步就醫檢查。



網路一度流傳「連環屁恐怕是大腸癌前兆」文章，台北市立聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗指出，其實連環屁和大腸癌並非劃上等號，因為很多原因會導致連環屁，每天排氣10來次都還算正常。

影響放屁頻率的5種情況！（按圖了解）

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大腸癌為5種情況之一

蕭奕宗說，有5種情況確實可能會影響放屁頻率，其中之一也包含腸道腫瘤。

1. 吃進太多容易產氣的食物

像是豆類、肉類、蛋、牛奶等，使得排氣增加，而且腸道細菌分解蛋白質後，會產生不好氣味。

2. 吃太快

進食速度太快，或是邊吃邊講話，大量空氣一併跑進腸道，會造成排氣變多。

3. 腸道環境不佳

腸道是消化器官，也是人體重要的免疫器官，除了負責吸收營養，也要對抗入侵的細菌與病毒，所以全身免疫細胞IgA最多的地方就在腸道，有着精密的神經系統，又有「腹腦」之稱。理想狀態下，腸道好壞菌需保持恆定，一旦壞菌增多，可能導致頻繁排氣。

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4. 排便習慣不良

上廁所時間不固定，使腸菌增生、排便不順，也容易腹脹、排氣。

5. 腸道腫瘤

阻塞性腸道腫瘤會導致脹氣，容易出現連環屁，大多長在左側的乙狀結腸、降結腸或直腸，如果合併發生排便習慣改變、大便形狀變細小、容易脹氣，就要盡早就醫接受糞便潛血檢查，早期發現大腸癌進行治療，5年存活率可達90%以上。

養成固定上廁所時間

蕭奕宗建議，市民最好養成固定排便時間，同時也要保持規律運動習慣，因為腸道蠕動除了受地心引力作用，也仰賴腹部肌肉力量，強化肌力可促進腸道蠕動。

至於是否需額外補充益生菌？醫生說，如果作息不正常、排便不順或是有慢性疾病，可以考慮吃益生菌，不過益生菌種類多，要挑對自己最適合的，不必迷信品牌或是跟着別人吃，畢竟每個人腸道環境不同。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】