消暑飲品｜台式飲品有幾肥？教你在家自製健康飲品 減肥都飲得

【消暑飲品｜台式飲品｜自製飲品｜減肥｜熱量】天時暑熱，都會想飲杯台式飲品消暑解渴；但坊間的台式茶飲高糖、高熱量，再加上不同類型的高卡配料，容易致肥及引起各種健康風險，絕對是注意健康及減肥人士的天敵！各位熱愛「廢水」的讀者，不妨嘗試在家自製健康又低卡的清涼飲品！



台式茶飲高糖、高熱量，絕對是注意健康及減肥人士的天敵！(圖片:ShutterStock)

【消暑飲品｜熱量】台式飲品有幾肥？

隨著大眾對健康的關注度愈來愈高，飲台式飲品時都會要求「少糖」、「微糖」，但其實茶飲的熱量遠比想像中要高，以下為大家整理了幾款常見的茶飲糖含量及熱量。

【消暑飲品｜熱量】▼8大類調製茶（手搖茶）的平均糖含量及熱量（按圖👇👇👇）

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除了飲品本身的甜度，茶飲內的配料亦是致肥關鍵之一，以下為各位整理了8款高卡配料，最高卡的一款更達350卡，應盡量避免！

【消暑飲品｜熱量】▼8款高卡配料熱量（按圖👇👇👇）

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要飲得健康，可以搭配較低卡的配料，以下整理了8款低卡配料，最低只有31卡！

【消暑飲品｜熱量】▼8款低卡配料熱量（按圖👇👇👇）

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台式茶飲的健康陷阱不限於致肥、令血糖上升，部分配料更會引致消化不良；如果茶飲店的衛生情況差勁，更有可能引發食物中毒！夏天要消暑，不如試下自家製健康飲品！

【消暑飲品｜熱量】5款清涼飲品食譜一次睇

金桔百香果水果茶：口味酸中帶甜，夏天飲最開胃消暑！



金桔百香果水果茶 (圖片: FreePik)

材料：

1包 金桔百香果茶包

1個 百香果

1個 金桔

200ml 熱水

適量 冰塊



步驟：以熱水沖泡茶包10分鐘後，加上適量冰塊，再加入百香果肉及金桔汁，拌勻後即可飲用



接骨木玫瑰花茶：口味清新柔和，讓舌頭享受滿滿花香！



接骨木玫瑰花茶 (圖片: ShutterStock)

材料：

30ml 接骨木花液

1包 玫瑰烏龍茶包

300ml 熱水

適量 冰塊



步驟：以熱水沖泡茶包10分鐘後，加上適量冰塊，再加入接骨木花液，拌勻後即可飲用



冷泡白桃烏龍茶 ：口味香甜怡人，陣陣桃味清香撲鼻



冷泡白桃烏龍茶 (圖片: Plant Base Jess)

材料：

1包 白桃烏龍茶包

半個 水蜜桃

300ml 凍水



步驟：以凍水浸泡茶包5小時後，加入已切粒的水蜜桃果粒，拌勻後即可飲用



自家製無糖奶茶：奶香濃郁、茶味出眾但不邪惡



自家製無糖奶茶 (圖片: BestPrice Travel)

材料：

5g 天然蜜香高山紅茶茶葉

300ml 鮮奶/豆奶

適量 冰塊



步驟：將茶葉放進鮮奶或豆奶，煮滾後以小火煮約5分鐘，加上適量冰塊，拌勻後即可飲用



清新蘋果醋飲：口味酸爽清新，消暑解膩一流！



清新蘋果醋飲 (圖片: ShutterStock)

材料：

15ml 蘋果醋

半個 蘋果

300ml 凍水

適量 冰塊

適量 蜂蜜



步驟：將蘋果醋加入凍水內，加入已切粒的蘋果果粒、適量冰塊及蜂蜜，拌勻後即可飲用



【消暑飲品｜熱量】▼蘋果醋9大好處（按圖👇👇👇）