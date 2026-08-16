消暑飲品｜台式飲品有幾肥？教你在家自製健康飲品 減肥都飲得
【消暑飲品｜台式飲品｜自製飲品｜減肥｜熱量】天時暑熱，都會想飲杯台式飲品消暑解渴；但坊間的台式茶飲高糖、高熱量，再加上不同類型的高卡配料，容易致肥及引起各種健康風險，絕對是注意健康及減肥人士的天敵！各位熱愛「廢水」的讀者，不妨嘗試在家自製健康又低卡的清涼飲品！
【消暑飲品｜熱量】台式飲品有幾肥？
隨著大眾對健康的關注度愈來愈高，飲台式飲品時都會要求「少糖」、「微糖」，但其實茶飲的熱量遠比想像中要高，以下為大家整理了幾款常見的茶飲糖含量及熱量。
【消暑飲品｜熱量】▼8大類調製茶（手搖茶）的平均糖含量及熱量（按圖👇👇👇）
除了飲品本身的甜度，茶飲內的配料亦是致肥關鍵之一，以下為各位整理了8款高卡配料，最高卡的一款更達350卡，應盡量避免！
【消暑飲品｜熱量】▼8款高卡配料熱量（按圖👇👇👇）
要飲得健康，可以搭配較低卡的配料，以下整理了8款低卡配料，最低只有31卡！
【消暑飲品｜熱量】▼8款低卡配料熱量（按圖👇👇👇）
台式茶飲的健康陷阱不限於致肥、令血糖上升，部分配料更會引致消化不良；如果茶飲店的衛生情況差勁，更有可能引發食物中毒！夏天要消暑，不如試下自家製健康飲品！
【消暑飲品｜熱量】5款清涼飲品食譜一次睇
金桔百香果水果茶：口味酸中帶甜，夏天飲最開胃消暑！
材料：
1包 金桔百香果茶包
1個 百香果
1個 金桔
200ml 熱水
適量 冰塊
步驟：以熱水沖泡茶包10分鐘後，加上適量冰塊，再加入百香果肉及金桔汁，拌勻後即可飲用
接骨木玫瑰花茶：口味清新柔和，讓舌頭享受滿滿花香！
材料：
30ml 接骨木花液
1包 玫瑰烏龍茶包
300ml 熱水
適量 冰塊
步驟：以熱水沖泡茶包10分鐘後，加上適量冰塊，再加入接骨木花液，拌勻後即可飲用
冷泡白桃烏龍茶 ：口味香甜怡人，陣陣桃味清香撲鼻
材料：
1包 白桃烏龍茶包
半個 水蜜桃
300ml 凍水
步驟：以凍水浸泡茶包5小時後，加入已切粒的水蜜桃果粒，拌勻後即可飲用
自家製無糖奶茶：奶香濃郁、茶味出眾但不邪惡
材料：
5g 天然蜜香高山紅茶茶葉
300ml 鮮奶/豆奶
適量 冰塊
步驟：將茶葉放進鮮奶或豆奶，煮滾後以小火煮約5分鐘，加上適量冰塊，拌勻後即可飲用
清新蘋果醋飲：口味酸爽清新，消暑解膩一流！
材料：
15ml 蘋果醋
半個 蘋果
300ml 凍水
適量 冰塊
適量 蜂蜜
步驟：將蘋果醋加入凍水內，加入已切粒的蘋果果粒、適量冰塊及蜂蜜，拌勻後即可飲用