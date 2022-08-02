再有意外！PSY韓國演唱會工作人員滑倒 由15公尺高處墜下身亡

繼MIRROR演唱會大型螢幕墜落意外後，演藝圈再傳表演事故！韓國藝人PSY在7月30日於江原道江陵市舉行演唱會，發生跌死人慘劇，一名20多歲蒙古籍男工作人員，在拆卸台上頂端的照明燈時，意外由15公尺高處墜下，警方推測可能因濕滑跌到，他當場停止心跳，其後證實死亡，PSY公司P NATION已在昨日（31日）證實此消息。



以歌曲《江南STYLE》走紅全球的韓國歌手PSY，自2019年後，睽違3年趁今年暑假舉辦與觀眾同樂的濕身演唱會「Summer Swag 2022」，但一名工作人員於30日不慎從15公尺的照明高塔跌落並心跳停止，緊急送醫仍宣告不治。

韓國警方表示，死者是一名蒙古籍的27歲男性，屬製作舞台工程的外判公司員工。他們初步估計，死者在高處因不小心滑倒而導致意外，目前還在調查確切的事故原因。

PSY演唱會風波不斷

PSY公司P NATION亦在昨日（31日）證實消息，同時表示向死者家屬致上最深切的哀悼。他們亦強調，公司很清楚工作人員的辛勞，這次的事件讓人相當痛心，希望能盡力送死者最後一程，又指將會擔起責任加強對策，防止同類意外再度發生。

此外，由於韓國今年乾旱嚴重，而PSY過去在韓國綜藝節目上透露，每舉辦一場濕身騷都會用上3百噸的水，當他宣布要舉辦濕身騷後，立刻招來網友批評。

而同月26日更傳出參加濕身騷的觀眾，相繼確診新冠疫情的消息，韓國防疫單位也表示要調查。

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MIRROR演唱會發生屏幕墮下意外

早於上星期，本港人氣男團MIRROR舉行演唱會，但至第四場發生嚴重舞台意外，台上一部大型屏幕墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）正於伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆。

據了解，醫療團隊仍需數以月計的時間，觀察其骨髓神經康復程度，暫未知悉最終活動能力康復情況。消息人士亦指，阿MO在手術前情況較差，多項活動反應能力的評分亦較低，現時有待術後的康復評估。

據悉，畢竟阿Mo年輕，未來數星期至一個月是自我恢復的關鍵期，受損機能可以有改善空間， 目前最重要是保持各項維生機能平穩，避免情況惡化。

醫生：做深呼吸練習穩定情緒

面對突如期來的意外，不少人的情緒或會因而受到波動。精神科專科醫生沈君豪對此亦作出以下呼籲，讓情緒回復穩定：

1. 停止轉發或重複觀看相關的事發片段或資訊，如需了解相關消息，宜透過文字報道了解，避免觀感上的衝擊。

2. 盡量多做令心情放鬆、可分散注意力的事情，例如重拾日常的嗜好等

3. 做深呼吸的練習，保持又慢又深的頻率，持續做10-15下，然後停一兩分鐘再重複上貞述步驟，以紓緩緊張的情緒

4. 多與朋友傾訴及陪伴

5. 如情緒持續不穩、哀傷，甚至因此失眠等，及早求醫

▼抑鬱症症狀：（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：減壓食身（按圖👇👇👇）