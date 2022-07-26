黑豹2｜預告現黑豹喪禮惹粉絲懷緬 大腸癌致死率高先兆少難預防？

Marvel超級英雄電影《黑豹: Wakanda Forever》首波預告近日出爐，粉絲紛紛懷緬起曾扮演「黑豹」的演員查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）。他於前年不幸因大腸癌離世，年僅43歲。



大腸癌雖然位居本港致命癌症的第二名，不過其實只要及早發現，大腸癌的存活率亦可超過九成。然而除了時刻留意自己的排便習慣有否異樣外，還有甚麼方法可及早發現大腸癌？



《黑豹2》預告出現盛大的「黑豹」喪禮場面。（影片截圖）

不公開病情 邊抗癌邊拍戲

在《黑豹2》的預告中，查特域克保斯曼扮演的「黑豹」帝查拉同樣亦已遭劇情賜死，戲內眾多角色均為「黑豹」的離開流露悲痛之情，畫面流露不捨、悲傷的氣氛。導演Ryan Coogler在聖地牙哥國際漫畫展（SDCC）上回憶起5年前在此處播出《黑豹》的畫面，查德維克博斯曼當時就坐在他的旁邊，興奮地抓着他的肩膀一起欣賞。

Ryan Coogler懷念指：「我向你保證，我現在可以感覺到他（查德維克博斯曼）的手放在我的身上。查德不再與我們同在，但他的精神、他的熱情、他的才華、他的驕傲、他的文化以及他對這個行業的影響，會永遠被感受到，我們將對查德威克的愛投入到這部電影中。」

查德維克博斯曼早在39歲已證實患上三期大腸癌，惟一直未有公開病情，更一邊抗癌一邊拍出9套作品，包括熱潮席捲全球的《黑豹》，直至2020年8月終因大腸癌病逝，年僅43歲。

更多《黑豹2》預告的精彩場面：

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同場加映，7種人大腸癌高危險族群（按圖👇👇👇）

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及早發現大腸癌 存活率高達九成

大腸癌在本港的情況不但常見，而且致命。據香港癌症資料統計中心資料顯示，本港2019年共錄得5,556宗大腸癌新症，位列本港十大常見癌症第2位，男性患者相對較多。在死亡率方面，本港2019年共錄得2,174宗大腸癌死亡個案，位列本港十大致命癌症第2位，同樣男性患者較多。

雖然大腸癌致死率高企，但其實只要及早發現大腸癌存活率可高達九成。據香港大學李嘉誠醫學院就大腸癌的調查顯示，第一期大腸癌的五年活存率其實是超過90%，即使是第二期也有55%至70%的五年存活率。然而，當大腸癌踏入第三期，五年存活率下跌至25%至55%，第四期的五年存活率更只得8%。

大腸癌預防貼士（點圖）

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留意排便習慣預防大腸癌

然而，大腸癌的早期症狀並不明顯，因此要及早發現就要留意身體的以下變化：

1. 排便習慣改變



因每個人的飲食習慣和身體狀況的不同，排便次數也會有所不同，但要注意大腸瘜肉癌化後的影響，因為大腸無法再有效吸收水分、排除廢物，所以以下排便問題亦會出現：

．超過三天沒排便

．血便

．腹部疼痛

．無法放屁

．突然無法控制要排便

．大便有黏液和膿

．大便呈水狀或類似腹瀉超過一天

．糞便呈鉛筆狀超過一周

2. 疲勞



如果你發覺即使有好的睡眠，身體還是很疲勞，這就是醫學上所稱的慢性疲勞。在大腸癌患者身上的慢性疲勞，很可能是癌細胞將身體能量消耗的結果。此外，血便所造成的失血也會導致疲勞，加上體重減輕和排便習慣改變，無力感亦會隨之產生。

3. 體重無故減輕



癌症往往會造成突然體重減輕，大腸癌也不例外，舉例來說，六個月之內無故掉了約五公斤，就必須特別留意，其中有以下四個因素：

．癌細胞消耗了身體能量

．免疫系統在對抗癌細胞時消耗了能量

．癌細胞改變了食物轉換能量的過程

．腸阻塞改變排便習慣，間接造成體重減輕

除了留意身體狀況外，最有效預防大腸癌方法其實就是主動進行大腸鏡檢查。腸癌某程度上是可預防的，所以現在有不少人即使未到50歲也沒有病徵，亦會主動接受大腸鏡檢查。這樣有助發現腸瘜肉和腺瘤，並即時切除，避免這些腸瘜肉演變成腫瘤，有效預防大腸癌。

大腸鏡檢查是什麼？（按圖了解）

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