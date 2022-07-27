日本上皇明仁患心臟衰竭 易喘氣、疲累8大先兆＋預防方法要知！

年紀大，體力差，許多人不以為意，認為只是正常老化現象，但其實很可能是心臟衰竭的警訊。日本上皇明仁早前被診斷出右心衰竭，日本宮內廳指他已接受治療，現時情況有改善。心臟衰竭的前兆是甚麼？又可以如何預防？



日本宮內廳表示，上皇明仁夫婦上月起多次前往東京大學醫院接受健康檢查，其中88歲的明仁被發現心臟腫大及胸腔出現積液，經磁力共振檢查後，被診斷為三尖瓣閉鎖不全導致的右心衰竭。

明仁曾在2020年，於皇宮吹上仙洞御所一度暈倒，經急救後回復意識。當局指明仁在今年6月底開始接受藥物治療，目前情況已有改善，毋須住院，日常生活沒有受影響。

另外，上皇后美智子周日接受了白內障激光手術，手術後恢復良好。

心臟衰竭知多啲

台灣心臟科醫生侯嘉殷解釋，心臟就像摩打，推動血液到全身再流回心臟，當摩打的馬力不足以順利的推動血液時，便是心臟衰竭。正因為組織器官無法獲得足夠血流，因此，常見症狀包括疲累、易喘、水腫，甚至無法平躺。

心臟衰竭初期症狀並不明顯，根據病人主觀感受可分成4級：

第1級：症狀幾乎無法察覺，身體活動不受限制。



第2級：輕度活動時症狀變明顯，身體活動受限制，但休息即可恢復。



第3級：稍微活動就喘，日常活動明顯受限制，但休息仍可恢復。



第4級：日常活動嚴重受限制，即便躺着休息仍有症狀。



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侯醫生續指，以下是高危病發人士。

1. 三高、心臟疾病患者

2. 有心臟疾病家族史

3. 長期貧血

4. 甲狀腺疾病

5. 肺、肝、腎等病的患者



通常初次發生心臟衰竭的患者，經過急救治療後，可以有較長一段穩定期，也能獲得和初次發作前相同程度的良好生活品質。而預防及控制心臟衰竭格外重要，有3大方面可多加留意。

▼3個方法預防和控制心臟病（按圖了解！）

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適當運動：即使心臟衰竭患者，仍可適度運動、進行心臟復健，復健治療師可依據患者的心臟功能好壞規劃運動內容，改善患者的心肺功能。



飲食控制：包括低油、低鹽、避免高飽和脂肪酸的食物，穩定控制血糖和血脂。



良好生活習慣：作息正常，有充足睡眠，戒煙，定期做身體檢查。



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