泌尿健康｜尿液顏色深味道重恐腎功能出現問題　發現血尿趕緊就醫

尿液的顏色、氣味都與人體健康息息相關。



台灣振興醫院泌尿部微創手術科主任蔡昇翰指出，當尿液顏色變深，或是有很重的味道，都可能是身體發出的警訊，甚至有可能是罹患膀胱癌，千萬不可輕忽。

7種尿液反映什麼？（按圖👇👇👇）

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蔡昇翰在《健康2.0》頻道指出，一堆人看到自己有泡泡尿時，會以為是自己排尿角度，或是水分攝取不足的問題，但若尿液中的泡泡遲遲未消散時，可能是因尿液中蛋白質濃度過高，代表腎臟功能出現問題。

如果小便帶有嚴重腐臭或其他腥味，有可能是泌尿系統感染發炎，甚至可能有惡性腫瘤潰爛，若聞起來有腐爛的水果酸味，有可能是糖尿病；若阿摩尼亞味道很重，則要小心是膀胱無力、尿液排不乾淨而引發的尿滯留或慢性膀胱炎。

▼原來不單止忍尿，過度頻密去廁所都會引起膀胱炎？（點擊下圖👇👇👇）

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若發現尿液顏色變深，大多是因水量攝取不足，或是運動過量導致脫水所造成。但若顏色已經伸到像茶色、豬肝色時，有可能是肝膽腸胃出問題，可能會出現急性肝炎、膽道發炎等狀況。

若出現血尿，不外乎是因為有結石或是腎炎等泌尿道發炎，最怕是膀胱或泌尿系統裡有腫瘤。蔡昇翰提醒，若出現無痛性血尿應趕緊就醫，尤其是肉眼無法察覺的顯微血尿，通常和膀胱癌、腎癌等癌症有關，呼籲民眾應該要定期做尿液檢查，才能防範於未然。

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