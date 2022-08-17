睡眠｜最佳入眠時間「晚9朝5」？中醫分享吹風扇瞓覺3大貼士

一覺好眠會為第二天帶來好心情、好精神，作息時間及睡眠質素是最重要的因素。有中醫師指，原來吹風扇睡覺容易令風寒入骨，睡醒時會導致肌肉痠痛，同時有幾種睡姿也可幫助入眠。



台灣中醫師李淳廉近日分享如何達到最佳睡眠質素。他指，睡覺是人修養生息、養精蓄銳的過程，是收藏、吸收能量的過程。《黃帝內經》中寫到，百歲老人的共同特點就是亥時（晚上9至11時）睡、寅時（早晨3至5時）起，因此最佳的睡覺時間應為晚上9時睡、早晨5時起床。

李淳廉解釋，若超過凌晨12點還沒入睡，會特別難睡，即使睡了也容易出現淺眠、多夢又早醒，這是因為晚上11時後經脈走到膽經，這時陽氣開始起來，即很難安心入睡，不但睡眠品質差，還影響陽氣生發，導致隔天疲勞、打瞌睡、呵欠連連，甚至影響記憶力與思考。

最佳的睡覺時間應為晚上9時睡、早晨5時起床。（資料圖片）

吹風扇瞓覺易臉黃、骨痛？

而夏天炎熱會影響睡眠品質，李醫師稱開風扇、開窗，走的是風，風入的是筋；風入筋寒入骨，早上起來即可能臉部、身體發黃，頸緊、骨頭痠痛，甚至有人開始發燒，「這就是風和寒侵入到筋和骨頭，也就是氣傷。」

他建議風扇要對牆吹、不可對人，特別容易因夜晚陽入於陰，體表不固、風邪入侵，同時可以搭配空氣清淨機即能降低過敏現象。如果開冷氣，則關房門，用冷氣把房間吹涼，維持基本的溫度與乾爽。若電風扇與冷氣同時使用，氣溫應調整至20度以上，以避免肌肉僵硬和落枕的情形。

此外，人在沖完澡後迅速睡覺，周邊體溫稍低，可以加速入睡的速度，但有冷氣時務必蓋上薄棉被，人在已經睡著時才不會因為夜臥血歸於肝，手腳太冰冷而抽筋。

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3種快速入眠睡姿

李醫師續分享3種快速入眠睡姿。

盤腿式



睡覺時身體平躺，將兩腳底相貼，膝蓋外擴，盡量靠近鼠膝部，雙腳如環抱，兩手放在大腿跟，膝蓋盡量下壓，如躺式盤腿，自然呼吸，很快便能入睡。

仰臥式



自然呼吸，感覺呼吸像春風，先融化大腳趾，然後是其他腳趾，接著腳、小腿、大腿逐漸融化。如還未睡著，再從頭做。

右側臥



右手掌托右耳。右掌心為火，耳為水，二者形成水火即濟，在人體中形成心腎相交。久之，養心滋腎。

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