睡眠｜點解會發惡夢？陷入恐怖夢境5大原因　愛吃辛辣食物愈易發

只要是人，都會有發夢的經驗，而且絕大多數的人都會經歷發惡夢的恐怖情境，且惡夢的情節往往在醒來之後還歷歷在目，讓做夢的人心情難以平復，短期之內持續處於驚魂未定的狀態。為什會發惡夢，其實與這5個因素有關。



發夢是人體一種正常的、必不可缺的生理和心理現象。人在入睡後，一小部分腦細胞仍在活動，這就是夢的基礎。由於人在夢中以右大腦半球活動佔優勢，而覺醒後則以左側大腦半球佔優勢，在人體24小時晝夜活動過程中，使醒與夢交替出現，可以達到神經調節和精神活動的動態平衡。因此，夢是協調人體心理世界平衡的一種方式，特別是對人的注意力、情緒和認識活動有較明顯的作用。

陷入恐怖夢境5大原因（按圖👇👇👇）

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睡得愈久，愈容易發惡夢

英國牛津大學做了一項有關人為何會發惡夢的調查研究，受訪者的年齡介於18至77歲之間，研究人員共訪問了846名受訪者。他們每晚的睡眠時間分為每晚睡6小時和每晚睡超過9小時2組，結果顯示每晚睡6小時的人有45%在受訪前兩個星期中至少發過一次惡夢。而每晚睡超過9小時的人則是更常發惡夢。

研究人員表示，久睡會讓睡眠中的快速眼動期（REM）較長，而REM是睡眠周期中的最後階段，在此階段較容易讓人發夢，所以睡覺時間愈長，發惡夢的機率也就愈高。

發惡夢有哪幾種原因？

許多研究夢境的科學家發現，外界的刺激可以致夢，而所謂的「日有所思、夜有所夢」也並非空穴來風，夢境往往會重現白天的人身經歷。至於會發惡夢的原因，經過專家的分析大致有下列5種可能。

1. 焦慮與壓力：國際夢境協會（IASD）研究發現，經歷一場大手術或重大疾病，或是失去摯愛的人，還有經歷重大災難或事故，都可以引發惡夢，創傷後壓力候群（PTSD）正是造成週期性惡夢的重要原因。此外，因為工作或經濟上的壓力造成的焦慮，或是發生例如搬家或離婚等重大生活轉變或困境，也可能引發人發惡夢。而研究顯示，抗壓力愈低的人愈容易發惡夢。

2. 疾病：人在生病初期，病症的刺激訊息微弱，在人清醒時難以明顯感受，但卻可以引起大腦皮層的興奮，而在夜間做夢時出現種種可怕的情境與感受。醫界指出，罹患流感等發燒疾病有可能會引發惡夢，而呼吸中止症與嗜睡症等與睡眠有關的疾病也會增加發惡夢的機率。

3. 藥物：有研究顯示，例如百憂解等抗抑鬱症藥物會增加發惡夢的機率，這類藥物會增強睡眠過程中快速眼動期（REM）時間，使人更容易發惡夢，此外，像是巴比妥類的鎮靜劑和麻醉藥都有副作用，長期服用也可能讓人發惡夢。

4. 食物：有人研究發現，白天吃高脂肪食物愈多，睡眠質量變差的機率就愈高，2007年有一項研究顯示，吃有機食物的人和吃垃圾食物的人，所做的夢是不同的，研究人員揣測，脂肪含量高的食物可能會對夢境產生消極的影響，讓人容易發惡夢。此外，喜歡吃辛辣食物的人因為體溫升高，再加上容易消化不良，容易睡眠品質變差，產生發惡夢的狀況。

5. 酒精：酒精是讓人在時間內入睡的鎮定劑，但飲酒過量卻可能導致人發惡夢，至於有戒酒經驗的人也會時常發惡夢。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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