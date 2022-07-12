睡眠窒息症｜打鼻鼾半夜常扎醒加速老化！台女靠這手術治療改善

42歲的范女士1年來像一下老了10歲，每天精神萎靡、注意力不集中、記憶變差，就醫卻被轉送到大醫院檢查，經台灣童綜合醫院檢查後，才確認她1年多來的問題，全都是因為半夜嚴重打鼻鼾、睡眠窒息症，導致半夜起床7、8次所害。經治療後，她能一覺到天亮，不再半夜驚醒，不再看起來顯老，記憶力等各種問題全都改善了。



范女士原本是快樂的家庭主婦，每天照顧孩子和先生的起居，但是近一年來先是抱怨睡覺時呼吸不順，半夜總是驚醒跑廁所。因為每天睡眠品質不足，白天總是沒精神，嗜睡又補不了眠，認識的人都驚訝她怎麼短短1年卻像老了10歲。

睡眠窒息症8大症狀（按圖👇👇👇）

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精神萎靡、記憶變差，原是中重度睡眠窒息症

由於她發現精神萎靡、注意力不集中、記憶嚴重變差，趕快到附近診所就醫，醫師覺得事態嚴重，將她轉診台灣童綜合醫院，經台灣耳鼻喉部陳忠雄醫師進行睡眠檢查，確認她罹患中重度睡眠窒息症。

中重度睡眠窒息症可以在睡覺時配戴持續性氣道正壓呼吸器改善，但是范女士不想要睡覺時還戴著呼吸器，要求手術治療，還希望減少傷害，於是陳忠雄建議進行達文西懸壅垂咽顎成形手術。

陳忠雄說，睡眠窒息症主要成因是上呼吸通道狹窄、結構鬆軟所導致。常見的上呼吸道狹窄原因包括鼻腔阻塞、扁桃腺或軟顎增生肥大、舌根過大、下巴較小或後縮，以及年紀增長、長期喝酒與吃安眠藥所造成咽喉組織的鬆弛。

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非侵入性療法有輕、中、重等級

目前成人睡眠窒息症以非侵入性治療為主，輕度的患者可能用一般可支撐鼻腔的鼻塞夾或是採取側睡就有效，但如果是中重度病患，則是睡覺中使用持續性氣道正壓呼吸器。不過因為呼吸器要外接機器，加上要戴著面罩睡覺，有些患者難以接受。

至於侵入性治療，則有包含懸壅垂軟顎成形手術、扁桃腺摘除手術、舌根縮減術等治療的「口咽喉成形手術」，對於治療打鼾與睡眠窒息症都有明顯改善效果，是減輕症狀程度或治癒的積極治療方式。

不過過去常有個案抱怨，手術數年後又復發。陳忠雄說，范女士選擇的是「達文西懸壅垂咽顎成形手術」。最新型的達文西機器手臂擁有放大10倍的3D高解析影像功能，易於辨識隱藏在手術視野深處的血管，而且手臂可左右旋轉270度、彎曲近90度的的靈活操作，能更精確且微創切割來縮小舌根肥大及切除扁桃腺，手臂尖端電燒止血功能又好，可減少術中出血。

達文西手臂可在狹窄空間大角度作業，切更多、傷害更小

由於執行手術時較困難的舌根部位，也就是喉部狹窄空間內施行有很大幫助，醫師可更放心移除更多肥大組織。過去施行傳統手術時，醫師就是擔心傷害組織而不敢切太多，是過去手術後多年又復發的原因。達文西手術具有低侵襲及高功能保留的特性，對於本身舌根及扁桃腺過於肥厚者，達文西機器手臂可完整處理結構上的問題並降低組織傷害。

范女士手術後住院3天即可返家休養，回診檢查確認呼吸中止次數降低8成以上，每天都能一覺到天亮，平日精神與記憶力都變好，生活品質回復正常。每天睡飽飽、不再憔悴，也重拾年輕的外表。

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