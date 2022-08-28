銀髮健康｜日107歲女攝影師笹本恒子逝世 生前5大貼士護長壽

被公認為日本第一位女性攝影記者的笹本恒子逝世，享壽107歲。即使年過百歲，她的心態依舊年輕，她曾說，自己的長壽秘訣是每晚喝上一杯紅酒、吃一片巧克力。



路透社報導，笹本恒子因年事過高，8月15日於神奈川縣鎌倉市逝世，再過2個星期就是她的108歲生日。

笹本恒子在第一次世界大戰爆發當年出生於東京，原本立志要當一名畫家，但遭父親否決。她之後和朋友看了一部黑白電影受到啟發，開始從事攝影工作，1940年加入日本攝影師協會，成為日本第一位女性攝影記者。

她的鏡頭記錄了日本近代史許多重要時刻，包括二次世界大戰前夕日本、德國、義大利同盟國相關人士會面，二戰後監管日本的美國五星上將麥克阿瑟（Douglas MacArthur），以及日美安保條約之爭等列入現代史冊的場面。除了知名人物，市井小卒也是她鏡頭底下的人物，例如煤礦工人的妻子。

笹本雖然一度暫停攝影工作，70多歲時又再度拿起相機拍照，1985年她以昭和史爲主題的攝影作品個展舉辦個展「給昭和年代添加色彩的人們」，引發廣大迴響，笹本也有多本攝影作品集出版。

2016年，笹本恒子獲得素有攝影界奧斯卡獎之稱的露西獎（The Lucie Awards）終身成就獎榮譽。而日本攝影師協會以她為名，設立了「笹本恒子攝影獎」。

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生前保持5大長壽貼士

笹本恒子在年近百歲時依舊行動自由、思考清晰，她有多本著作分享長壽秘訣。在97歲時寫作《97歲的幸福論》，直到滿103歲之前仍持續推出相關著作。

笹本滿107歲後接受Art and Design Inspiration網站訪問時透露，每天晚上一杯紅酒、一片巧克力，就是她的長壽祕訣之一。她認為，有些人在吃方面很節省，卻把錢花在穿著打扮上，這些人在精神方面是很貧乏的。她強調，即使物質不富裕，在吃的方面必不能省。吃飯、做事和思考，是人生一直到最後都必須持續的工作。

她生前分享數個長壽秘訣。

攝取足夠蛋白質及脂肪



即使年紀大了，她依舊每天吃肉，尤其喜歡可以配紅酒的肉類料理。她表示，有些人或許認為高齡者不宜吃肉，其實這是錯誤的想法。「有人說年紀大了就應該多吃青菜、豆腐，這種說法太荒謬了。你必須獲得足夠的蛋白質和脂肪。」

每天喝一杯紅酒



為了身體健康，肉類和油都不可或缺。她不吃米飯或麵包，但每天喝一杯紅酒，打造自己的「笹本流」健康法則。紅酒內含多酚，對於預防老年癡呆具有良效。

養成記筆記習慣



笹本表示她常備一本筆記本，在上面記下從新聞或電視上看到的訊息，從時尚、生活情報，甚至是英語等，多年來一直維持這個習慣。她認為，只要有想要學習的東西，年齡不成問題。除了攝影之外，她還學習過製作衣服、花藝，甚至在她學習室內設計時，都已經50歲了。

時刻保持熱情與好奇心



笹本說：「人不應該懶惰。重要的是對生活抱持正面態度，永不放棄。必須鞭策自己，保持警覺，這樣才能持續邁進。」

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