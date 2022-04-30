白內障｜銀髮低頭族人數增加　易誤以為是老花　藥物僅延緩惡化

現代人人手一支智慧型手機，使用手機上網不再是年輕人的專利！許多長輩也會使用手機滑臉書、傳LINE、追劇等。但您知道過度使用3C的習慣，可能會加速白內障形成？



白內障恢復視力須換人工水晶體 醫：按照需求選擇

台灣霖陽眼科診所醫生李尹暘指出，白內障的主因是因年齡增長導致水晶體代謝異常，逐漸變得混濁。國人50歲以上白內障盛行率達6成，60歲以上達8成，到了70歲以上，幾乎所有人都會罹患一定程度的白內障。近年來，隨著3C產品發展，近視人口增加，年輕人罹患白內障比例也越來越高。

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白內障治療分為藥物及手術治療。李尹暘醫生說明，藥物僅能延緩白內障惡化，並無法改善視力，若要恢復視力，必須進行超音波乳化術，並植入人工水晶體，而超音波乳化手術也可以搭配更精準、安全的飛秒雷射輔助。

「人工水晶體的選擇，根據患者的年齡、工作及生活需求而不同。」他舉例，有近距離用眼習慣，如看書、看報紙，術後不希望戴老花眼鏡，適合多焦點或全焦段人工水晶體；有夜間活動需求，如開車，適合非球面人工水晶體。

門診中就有1名62歲婦女，近來發現看不清楚手機螢幕，就連鄰居打招呼也看不到，就醫檢查視力只剩0.2，確診白內障。醫生評估個案平時有近距離視力的需求，建議選用全焦段人工水晶體，術後不用再戴老花眼鏡，也能使用手機與家人、好友互傳LINE，維持生活品質。

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全焦段人工水晶體提供近距離視力 擺脫老花眼鏡

李尹暘醫生進一步解釋，目前市面的多焦點人工水晶體，提供的近距離視距為44至50公分，而照鏡子、化妝、看手機、閱讀、剪指甲等，最自然的近距離用眼需求大約25至35公分；如果術後不希望戴老花眼鏡看手機的長輩，建議選擇提供較近視距的全焦段人工水晶體，臨床上，許多患者術後無論是用手機、閱讀都沒問題，也能快速適應。

「通常植入人工水晶體幾乎使用一輩子。」因此，術前應與醫生討論日常用眼習慣，才能選擇最符合需求的人工水晶體，目前健保給付的單焦點人工水晶體以提供看遠視力為主，多焦點人工水晶體僅能提供看近、看遠，但中距離視力模糊；全焦段人工水晶體則可提供遠中近的連續視力，沒有視力中斷的問題，相較於多焦點可降低夜間眩光，另外，保留健康藍光的特性可提升夜間視力，增加安全性。

睛選5撇步 挑選最適合的人工水晶體

李尹暘醫生提供「睛選5撇步」，挑選最適合的人工水晶體：

1. 晶體材質經臨床長期驗證。

2. 晶體設計可降低2次白內障發生。

3. 矯正最多球面像差，提升夜視力。

4. 低折射、低色散雙低材質，提升視覺對比度。

5. 保留藍光，提升夜間視力並維持生理時鐘節律。



視力模糊當心白內障 別與老花眼搞混

李尹暘醫生最後提醒，一般人可能會將白內障、老花眼混淆，如果單純是看近物模糊、看遠處清楚，通常是老花引起；而白內障無論是看近、看遠，都會感到視力模糊，除了看不清楚，也會合併畏光、顏色對比敏感度降低等情形，若有異狀應趕緊至眼科就診檢查。

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