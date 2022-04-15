銀髮健康｜長者起身總覺頭暈行路不穩？醫生一文細數7大頭暈成因

許多中老年人清晨起床時總覺頭暈、走路不穩，嚴重時還會噁心嘔吐。台灣台北市立聯合醫院陽明院區神經內科主治醫師周友芳表示，頭暈成因眾多，例如，眩暈、腦幹及小腦的病變或中風、姿勢性低血壓等，除了藥物治療，還應配合前庭復健。



關於「頭暈7大原因」，整理並分述如下：

頭暈7大原因（點圖放大👇👇👇）

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1. 眩暈：最常見的是頭暈原因，常是陣發性，發作時有如天旋地轉，或如地震般晃了一下，嚴重時伴隨冷汗、嘔吐，或走路困難。值得注意的是，眩暈主因為為內耳的耳石掉到半規管所引起，這屬於良性陣發性姿勢性眩暈症，只要復位，就能緩解症狀。如伴隨有耳鳴及聽力減退現象，通常為「美尼爾氏綜合症」，另可能感染病毒後，引起前庭神經炎所致。

2. 腦幹及小腦的病變或是後腦循環不良：除了頭暈，走路不穩則為明顯。

3. 腦幹及小腦中風：主要症狀為頭暈，且伴隨講話不清楚、複視、臉及肢體麻木無力、意識不清或吞嚥困難。

4. 掌管平衡的神經病變：患者常覺頭部悶悶脹脹、重重不清爽，致病原因為焦慮、神經衰弱症、失眠、貧血、病毒或細菌感染、慢性阻塞性肺病、糖尿病等慢性疾病。

5. 姿勢性低血壓：自律神經失調，或降血壓藥物所致，突然站起來會頭昏眼花，眼前一片黑，甚至昏過去，通常幾秒鐘就恢復正常。

6. 迷走神經性暈厥：受到外在強烈刺激下，產生暈厥。

7. 心血管疾病：心律不整、嚴重心瓣膜疾病等患者也常頭暈。

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周友芳醫師表示，在治療頭暈上，除了藥物之外，慢性頭暈患者可持續接受「前庭平衡復健」，來預防跌倒。研究指出，藥物併用「前庭平衡復健」，治療效果優於單獨用藥者。

除了至醫療院所接受復健，周友芳建議，像任天堂wii系統等虛擬實境科技中，部分遊戲也能協助「前庭平衡復健」，只要天天練習1、20分鐘，就能達到效果。

此外，可透過簡單動作，自我訓練，例如，坐著或躺的時候，伸出一隻手臂食指比一，眼睛注視食指，頭往左往右往上往下轉動，頭轉動的時候，眼睛保持注視食指，如此反覆做20次。其他還有彎腰撿球、閉眼站立、坐姿轉圈、雜耍拋球、旋轉雨傘等。多多練習及復健，可減少中老年人跌倒風險。

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