抑鬱症｜缺乏維他命D易焦慮肌肉無力　營養師揭抑鬱症6大致病因素

抑鬱症是一種精神上的疾病，常常會導致人們感到悲傷、對事物失去興趣，而且會持續一段蠻長的時間。



抑鬱症（又稱憂鬱症）和單純的憂鬱不同，憂鬱是每個人都會經歷過的情緒，多數人不會持續處於難過的狀態中，但抑鬱症會影響人們的感受、思考，以及行為，產生各種心理以及身體上的問題，同時影響人們的日常工作與生活。

抑鬱症6大致病因素、穩定情緒方法（按圖了解👇👇👇）

+ 7

為此，台灣高敏敏營養師在Facebook貼文表示，除了抑鬱症患者自己以外，旁人也都要一起提高警覺，並提醒病友多攝取穩定情緒的營養素，而她也建議，如果有以下這「6大致命點」的人，都須提高警覺！

1. 直系血親曾有抑鬱症

2. 經歷生活重大變化：如破產、生活計劃被打亂等

3. 經歷壓力事件/創傷：例如親人去世

4. 服用特定藥物：應跟專科醫師確認此藥物適不適合抑鬱症食用

5. 罹病原因：如癌症、中風、慢性疼痛等，都有可能衍生抑鬱症機率

6. 使用成癮物質或酒精：如酒精、香煙等



焦慮症及抑鬱症的常見症狀：（按圖）

+ 2

台灣高敏敏營養師表示，其實抑鬱症不只會影響到心情，連身體也會被影響到，所以「穩定情緒」是一件非常重要的事，而想改善抑鬱，也推薦從最簡單的飲食先下手。

- 陽光、維他命D缺乏時，會焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外走走、曬曬太陽補充維他命D。

- 色氨酸可以製造快樂賀爾蒙血清素，改善大腦壓力，而牛奶、乳酪、香蕉中都有豐富的色氨酸。

- 維他命B雜可維持神經系統運作，而最重要的維他命可以透過全穀類、肉類、深色蔬菜來補充，但最簡單的方式就是各種食物的原型均衡攝取。

- Omega3脂肪酸可減緩抑鬱、延緩腦部退化，而深海魚，如鯖魚、秋刀魚、三文魚、沙甸魚等，或是藻油、亞麻仁油中也有豐富的Omega-3脂肪酸。

▼抑鬱症亦會影響進食行為：（按圖👇👇👇）

+ 4

相關文章：珍惜生命｜女子黃金海岸3大異狀欲輕生幸獲救 5症狀或患抑鬱症

除了上述的之外，高敏敏營養師也建議患有抑鬱症的朋友，甜點、炸物、加工品要少吃，雖然吃完會覺得很療癒，但是長期仰賴這些食物，抑鬱症的機率可能會繼續增加，再加上咖啡因、糖、加工食品都會讓人愈吃愈神經質。

曾經西班牙也做了一項長達6年的研究，針對快9000人的追蹤調查發現，常吃甜點、炸物速食、薄餅的人，得到抑鬱症的比例比一般人高出49%，所以建議大家平時就可以補充這些穩定情緒的營養素清單，並適當調節，如果無法改善，也一定要尋求專業的幫助。

延伸閱讀：

驚！白內障手術後又視力模糊！眼科名醫解謎：後囊袋混濁！

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】